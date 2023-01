Rubi: "El mercado de invierno es una basura"

Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', se mide este viernes al club en el que más tiempo ha permanecido dentro de un staff técnico y espera acabar la primera vuelta con 22 puntos en su casillero. El técnico rojiblanco avanza la duda de un componente de la alineación titular que no despejará hasta este viernes antes del encuentro y elogia la labor de Diego Martínez, su homónimo en el banquillo perico, por la trayectoria que describió con el Granada.

El Espanyol aún no ha perdido desde que se reanudó la Liga tras el mundial...

"Es un partido que tendremos que competirlo bien para sacarlo adelante, sufrido y que tendremos que luchar mucho porque vienen con una dinámica extraordinaria de resultados y fuera de casa ya empató al Atlético, Barça y ganó en San Mamés. Siempre será especial jugar ante la entidad en la que he estado más años salvando la de mi pueblo y después del partido les deseo lo mejor".

¿Han podido prepararlo bien tras jugar el lunes en Mestalla?

"Nos ha tocado tener menos días de descanso, el Espanyol tuvo dos días más, pero quitando a un jugador de los que empezaron el otro día nadie tiene excesivos problemas. No voy a decir quién, ya se verá mañana. Estamos orgullosos de cómo estamos compitiendo".

¿Ganas ya de volver a ganar?

"En nuestra Liga todos vamos lanzándonos mensajes de respeto y el rival es un buen equipo porque es verdad, pero una vez rueda la pelota cada uno intenta imponer su idea y demostrar que es mejor. La ilusión es volver a ganar".

¿Qué le parece la llegada de Mariño?, ¿es cierto que lo sugirió usted?

"Mariño ya es conocido en nuestro fútbol. Hace dos o tres años era el más destacado en Segunda y tiene bagaje en Primera, es experimentado, ágil, rápido y con buena salida de balón con los pies. Nos garantiza nivel de competencia en la portería. Ya el Almería antes de que viniéramos estaba bien considerado por el club y nosotros siempre damos la opinión, pero la decisión siempre la toman ellos y ha de ser así. Están demostrando que últimamente aciertan bastante".

¿Teme que para hacerle hueco a Mariño salga algún jugador necesario?

"Estoy muy contento con la plantilla que tenemos y espero que se resuelva de una vez la situación de las entradas y salidas. El mercado de invierno me parece una basura, no me gusta nada salvo que sea por lesiones. Los equipos entran en los vestuarios rivales con ofertas. Por lesión o necesidad sí que habría que ayudar a los clubes, pero parece un capricho o mercadeo y no me gusta".

¿Hay opción de una tercera incorporación invernal?

"Siempre va a caber alguna posibilidad hasta el último momento. Sadiq el 29 de agosto no se iba y el 30 cambió todo y se fue. Desde el cuerpo técnico me gustaría que no hubiera salidas, pero no podemos poner la mano en el fuego. Si hay salida tiene que haber entrada".

¿Contento con el rol desempeñado por Samu Costa?

"Uno de los aspectos que hemos insistido es la intensidad en la presión tras pérdida. Samu es un gran recuperador y César también lo es. La diferencia es con los atacantes, según los que jueguen esa virtud cuesta más tenerla y cambiando un banda por otro recuperas más. Sin recuperar balones ni estar encima del rival siendo agresivos e intensos el resultado siempre es negativo".

¿Muchos errores por corregir del partido en Valencia?

"Dando la información de nuestros errores soy demasiado bueno y nos machacáis más. Siempre los cometemos, pero también hay aciertos y tampoco tengo que manifestarlos".

¿Le sorprende el gran momento de Chumi?

"Cuando llegamos Chumi era el último de la fila en su posición y con su trabajo y esfuerzo ha demostrado ser un gran jugador en Segunda y estar consolidándose en Primera. Tenemos cuatro muy buenos centrales y la cuestión es acertar en quién juega porque son diferentes. Las mejores cualidades de Chumi son la velocidad y la concentración, es muy rápido y difícil de superar en carrera".

¿Habrá vigilancia especial para Joselu?

"Joselu está haciendo una temporada extraordinaria y habrá que atarlo bien o nos pasará factura. También la calidad innegable de Darder o el buen hacer de Puado y Braithwite. El entrenador ha hecho la gesta más importante de los últimos 5 años en España con el Granada. El gen que transmite el cuerpo técnico del Espanyol es que pase lo que pase en el partido el equipo pelea los 90 minutos. Nunca hinca la rodilla ni se entrega".

Muchos aficionados no creyeron en la entrada de Portillo.

"Uno puede tener mala o buena suerte cuando elige un cambio como el de Portillo. Mi ventaja es que lo veo desde principio de temporada y nunca ha bajado los brazos, trabajando como un profesional. Tiene nivel de sobra. Entendí que nos venía bien que nos diera pausa".

¿Muchos cambios respecto al último partido?

"Tengo que acabar de decidir la alineación porque el entrenamiento con más intensidad será hoy para evaluar y decidir si la duda está recuperada del todo y bien. Tras la Real se tomaron una serie de decisiones, pero sin criminalizar a nadie".

Esta temporada están sacándole mucha rentabilidad a las acciones a balón parado...

"El balón parado lo trabajamos igual que el año pasado, es un factor del juego importantísimo que cada semana se hace individualmente. La clave está no solo en la coordinación de movimientos, sino también en los lanzadores. Se trabajan al 100%, entren más o menos".

¿Piensa en otro lanzador para los penaltis?

"No es lo mismo trabajar los penaltis en un entrenamiento que en los partidos por la tensión. En el partido dudas un segundo y ya está. Analizamos muchos lanzamientos de entrenamientos y partidos para designar a los jugadores que pueden tener mayor porcentaje de acierto. Tenemos gente que aún no ha tirado y habrá que darle esa opción para ver si logramos mejorar esa faceta de los penaltis".