Rubi: "Una película de terror"

Perplejidad: "Ha sido un guion muy cruel, durísimo. Se puede estar más o menos de acuerdo, pero cuando ha podido decidirse algo no ha habido manera. Hemos tenido la primera ocasión, dos paradones en la escuadra, un larguero, dos penaltis fallados... Una película de terror. Hay que levantarse pronto porque el equipo lo ha puesto todo para sacar al menos el empate".

Infortunio en los penaltis: "No había estado nunca en un equipo con tanto infortunio en el lanzamiento de penaltis y puedo asegurar que los trabajamos en los entrenamientos. Pedimos que cada uno se especialice a su manera, a romper como César o colocar como Ramazani, pero es una rémora importante. Cuando vuelva Ramazani seguirá tirándolos él y el resto ha seguido la lista fijada, De la Hoz, Juan Villar, etcétera".

Ausencia de Sadiq: "Es evidente que con Sadiq hablamos de uno de los mejores jugadores de la categoría. Lo que nos pasó en enero fue porque teníamos muchas bajas, pero no quiero que se haga una bola de que si no está no ganamos, pero está en un momento espectacular".

Presencia de Arnau pese a la citación de la sub-19: "Lo de Arnau tiene tela. El año pasado no pudimos disponer de Cuenca ni de Brian en un play-off. En Segunda afectan muchísimo las convocatorias internacionales y me parece un poco triste, pero no hemos perdido por eso, sino por lo que ha pasado en el campo"