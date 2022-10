Rubi: "Lo que me preocupa es hacer al equipo más fuerte porque no quiero vernos el 18º"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' comparecía esta tarde ante los medios para analizar la visita al Power Horse este jueves (19:00) del Girona, uno de sus exequipos, y se destacaba la propuesta futbolística ofensiva que hace Míchel. Con las críticas ya digeridas por el 'exceso de valentía' en Sevilla frente al Betis, el técnico catalán asume que el partido va a ser clave para poder dar un salto en la tabla clasificatoria.

Visita del Girona: "Afrontamos el partido con la convicción de ganar. El que gane puede dar un salto en la clasificación que no te permite relajarte. En todos los partidos hay que dar un plus, pero en estos el máximo e intentaremos no fallar".

Mala racha rival: "No va a ser más complicado porque lleven cuatro partidos sin ganar. Han jugado con Betis, Real o Atlético. La secuencia de resultados es normal a mi modo de ver. El Girona presenta unas dificultades diferentes a las del Betis porque tiene muy interiorizada la idea de juego".

Fortalezas del contrario: "De los de abajo es con diferencia el que más posesión tiene y fue de los que mejor he visto en el campo del Betis. Juegan con tres centrales y dos carrileros que nos exigirán ajustarnos en defensas con sus automatismos".

Esquema de partido: "Es un choque de equipos igualados y eso hace que nos contrarrestemos más de la cuenta y parezca una partida de ajedrez. Ambos tenemos claro que no queremos empatar porque ganar da tranquilidad y los dejaríamos por debajo".

Corrección de errores: "He sido duro con el equipo en las correcciones con los vídeos del postpartido. El equipo hizo cosas con balón más interesantes de lo que venía haciendo porque los jugadores van cogiendo su punto de forma. Fuimos muy valientes y eso nos penalizó, pero no me arrepiento. La gran duda que tengo y estoy seguro que solucionaremos para bien es si esos partidos ante rivales de más exigencia nos hace bloquearnos o desajustarnos para dar respuestas diferentes a lo que tocaría. Quizá aún no estemos preparados para dar un rendimiento regular. Con rivales con tanta capacidad ofensiva tendremos que ajustar muchísimo más porque no nos dará para ganar en sus campos".

Propuesta de Míchel: "Este equipo domina muy bien la faceta ofensiva. Saca el balón desde atrás y se te planta en el área, eso no es tan fácil y tiene mérito. Su propuesta es descarada y muy trabajada. Es de los top a balón parado con diferencia".

Diferencias respecto a Segunda: "Ha incorporado jugadores con experiencia en la categoría como David López o Yangel Herrera. También ha apostado por jugadores jóvenes como nosotros, pero su línea es continuista y su entrenador ajusta cosas para que el bloque sea más fuerte. No nos podemos engañar, tanto ellos como nosotros aún estamos por debajo de rivales como Real Sociedad, Betis, etcétera".

Emular el día del Rayo: "Puedes volver a jugar contra el Rayo y no te sale el mismo partido. Esta es la mejor liga del mundo, sin lugar a dudas, y cuando haces un 3-0 en la primera parte hay que ponerlo en valor. El Rayo sacó un punto en el Calderón haciendo un partidazo".

¿Kaiky de pivote?: "Los jugadores van probando en situaciones diferentes a la habitual. Tanto Kaiky como otros, y con él hemos entrenado como mediocentro, pero a día de hoy es una situación que no acabo de ver del todo necesaria".

Críticas por la derrota en Sevilla: "Nos llueven palos siempre cuando no ganamos, sea porque hayamos sido valientes o porque no. Tenemos que asumirlo y yo como entrenador también. Al ascender debí ser importantísimo. Cuando se gana no es tanto mérito del entrenador y tampoco cuando se pierde. No rehúyo responsabilidades, puedo hacer cosas mejor, pero en Primera los técnicos no podemos ser tan influyentes en el juego. Teniendo el balón lo que sí es claro es que no nos puede hacer tres goles el Betis. Lo único que me preocupa de verdad es ir haciendo al equipo cada vez más fuerte porque no quiero vernos el 18º, todo lo demás no nos tiene que preocupar".

Hay '9': "El Bilal ha crecido. Tenemos un delantero del que el rival se tiene que preocupar, sin entrar en comparaciones. Podemos estar contentos porque nos está dando goles y trabajo. Pelea mucho y va a los espacios. Cuando baja no se complica e intenta dar continuidad. Casualidad o no, sus dos goles también han sido asistencias de otro jugador que lleva dos partidos jugando como Melero. Ganando dos partidos seguidos sales de ahí siempre porque a todos los equipos les cuesta ganar".

Dosificar a Melero: "Con Melero intentaremos estirar los partidos lo máximo posible, dentro de que no sea su virtud. Nunca en su carrera, sin mediar lesiones, ha sido de aguantar los 90 minutos, pero con la experiencia sabrá ir dosificando esfuerzos".