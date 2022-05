Rubi: "No solo queremos ganar para subir, sino para quedar campeones"

Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', está decidido a entrar en los anales de la historia de la UD Almería. Ya lo hará si se convierte en el cuarto técnico en subir a Primera con un equipo almeriense, pero también en caso de sumar un triunfo más, pues superaría el récord de 24 que ahora iguala con Emery, y de igual modo en el caso de acabar la liga regular liderando la tabla, algo que solo logró Maguregui con la AD Almería en 1979.

¿Depender de uno mismo permite ver las cosas desde otra perspectiva?

"Lo mejor del final de temporada es depender de uno mismo. No debemos mirar los resultados de otros estadios, sino centrarnos en ganar nuestro partido para el premio final. Nos han obligado a dar lo mejor de nosotros porque con 79 puntos otros años ya estaban en Primera".

Los jugadores han estado muy comedidos a lo largo de la semana...

"Me saco el sombrero por las declaraciones de los futbolistas. Hay un respeto profundo al partido y al rival, que está compitiendo bien. Si no se juega bien, no se ganará. Se dicen las cosas, pero siempre anteponiendo el triunfo al Alcorcón. De fuera se quiere disfrutar, pero respetamos al rival, a su cuerpo técnico y a partir de ahí, si se da, nos sumaremos a disfrutar, pero con respeto máximo".

¿Teme que la euforia desmedida entre la afición repercuta en el campo?

"La afición dará como tantos partidos en casa, es un partido más que no sabemos si lo podremos sacar al principio, al final o en medio, ni si quiera si lo vamos a sacar, pero no debemos despistarnos. Lo hemos enfocado como una semana más".

Emery dejó escrito a fuego que para lograr un ascenso era fundamental que las 4 patas de la mesa (plantilla, directiva, afición y medios de comunicación) estuvieran bien engrasadas. ¿Han estado todas a la altura?

"Más de una vez he dicho que, quitando un mes que el equipo generó más dudas, las patas de la mesa han aguantado. He reconocido críticas constructivas de la prensa, pero nunca con mala intención ni de señalamiento de jugadores, eso es fundamental. La plantilla es la pata más robusta. Hay jugadores que han crecido como Javi Robles o Carriço, apenas sin jugar. Aquí no se ha hecho daño y eso ha ayudado a que la implicación de los futbolistas fuera total. En otros sitios he vivido que se marca a un jugador, aquí no".

Dejando la posibilidad de ascender al margen, ¿cómo sería la previa normal ante el Alcorcón?

"Una previa normal es que a día de hoy somos muy fuertes, con más o menos vistosidad. Nos medimos a un rival que no se ha dejado pese a estar descendido desde hace unas semanas. Le ha dado dignidad a la competición poniendo dificultades. Somos favoritos por jugar en casa y estar fuertes, pero el partido hay que trabajarlo desde el minuto 1".

¿El bache de enero ya es solo un mal recuerdo?

"Ya dije que si tenía que venir un bache, que viniera pronto y así fue. Ojalá no hubiera pasado porque la segunda vuelta habría sido casi como la primera a nivel de puntuación. Hubo momentos que gente necesitó tiempo para ponerse en forma y otros dieron la cara. Dentro de lo malo, que pasara en enero fue mejor porque le veíamos un final y no fue por nada interno de vestuario. Muchos decían que no teníamos opciones y nos íbamos a caer. Pasamos de ser favoritos a no contar, pero en el fútbol es mejor esperarse al final para hablar".

¿Dará orden de nada de 'pinganillos' en el banquillo?

"No hace falta ser rígidos con saber los resultados de otros campos porque al final lo vas a saber. Lo tenemos fácil para olvidarnos de los demás campos porque no solo queremos ganar para subir, sino para hacer 3 puntos más luego y quedar campeones".

¿Cómo están Ramazani y Ely de sus dolencias?

"Ramazani llega seguro y Ely en un porcentaje alto, aunque queda un entreno más.

Podrá desquitarse de esa espinita que le quedó clavada con el frustrado ascenso del Girona precisamente en el Juegos Mediterráneos.

"Con el Girona fue un año extraordinario, estando entre los 6 primeros, pero nuestro momento pasó en la ida con un penalti que fallamos. El Almería fue ligeramente superior. Aquello del Girona fue un premio de disfrutar el momento al pasar nuestra oportunidad en nuestro estadio porque aquí era muy complicado y la plantilla del Almería era muy potente, como luego quedó demostrado. Ojalá la familia y amigos puedan disfrutar ahora lo que entonces no pudieron, aunque nos trataron genial".

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje del curso?

"Hay situaciones dentro del vestuario que hay que ir manejando y todos los años no son iguales. Eso te da un aprendizaje importante. El giro que le hemos dado al final fuera de casa con diferentes planteamientos para buscar la solidez nos ha salido muy bien. Manejamos momentos de crisis que no son iguales cada temporada. En el Huesca y el Espanyol fueron distintos y esta experiencia para mí es muy importante".

¿Esta Segunda podría ser una Primera en cualquier otro país?

"Coges cualquier plantilla de Segunda y siempre ves jugadores buenos, que marcan diferencias. Es tan igualada que a veces no puedes cambiar una dinámica y te metes abajo. El fútbol español es de altísimo nivel y Segunda tiene futbolistas de muy buenas cualidades".