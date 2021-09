Rubi reajusta y el Almería vacuna al Alcorcón (0-4)

Era tan sencillo como atreverse a hacerlo. Rubi tomó buena nota de la lección de Ponferrada y en Alcorcón saltó al terreno de juego con bloque bajo, sin temor a cederle la posesión al rival, esperando el fallo para buscar con rapidez a quien quizá sea el jugador más diferencial de la categoría: Umar Sadiq.

La consigna fue clara desde el primer instante, había que nutrir de balones al espacio al ariete nigeriano para poder explotar sus cualidades. Venía de pasar completamente desapercibido en El Toralín al estar desasistido durante todo el partido y en Ramazani, Robertone y Portillo encontró a sus mejores aliados en forma de asistenes.

La entrada del fino mediocampista malagueño fue una de las novedades introducidas por el técnico catalán, que para ello no dudó en eliminar de un plumazo en el once a Lazo y Curro. El puesto del sevillano lo ocupó De la Hoz como mediocentro posicional, de '6' puro, el puesto donde mejor rinde el cántabro, que formó trivote con Samú Costa y Robertone. Pozo cubrió la ausencia por lesión de Buñuel y Centelles, sorpresivamente, la de Akieme, quien no viajó por molestias de última hora.

El equipo contuvo las escasas acometidas alfareras y también supo crear, principalmente por la privilegiada mente de Portillo para distinguir espacios donde el resto solo ve un bosque de piernas. También gracias a la inspirada noche del volante argentino y del extremo belga, que moviéndose con libertad por todo el frente del ataque fue indetectable para la zaga amarilla.

Con el Alcorcón sin ideas al tener que sacar el balón jugado desde atrás, el Almería fue como un tiburón que huele la sangre. El peligro se palpaba y el marcador solo tardó cinco minutos en desequilibrarse. Ramazani dibujó una plástica picada sobre la posición de Robertone, que en su espíritu de trescuartista había alcanzado el balcón del área. El ex de Vélez sacó un duro disparo, repelido por la zaga madrileña, pero Sadiq, atento al rechace, remachaba a la red el 0-1.

El nigeriano se liberaba y destapaba el tarro de las esencias en el 0-2, apenas diez minutos después. La acción define sus cualidades. Portillo mete un pase en profundidad para que el africano rompa al espacio y se lleve en carrera a su marcador, Carlos Hernández, a quien ya dentro del área le rompe la cadera con un recorte impropio de un tallo de casi dos metros de estatura para acabar definiendo con la zurda.

Lo dijo Rubi en la previa y lo cumplió. Había detectado problemas en el último pase y en los entrenamientos procuró corregirlo. La otra idea insistente era conectar con Sadiq y todos lo buscaron obsesivamente. A la media hora de juego enviaba alto en el segundo palo un buen centro de Portillo, que mientras le duró la gasolina presentó su candidatura a la titularidad.

El tercero, no obstante, iba a llegar desde los once metros, previa consulta con el VAR para determinar un claro derribo sobre Ramazani. Sadiq asumía la responsabilidad para lograr el hat-trick, pero volvió a demostrar que las penas máximas no son su fuerte, enviando el balón al larguero, que solo entraría gracias a que posteriormente golpeaba en la espalda de Dani Jiménez cuando la trayectoria era claramente hacia afuera, por lo que se le adjudica al meta en propia puerta.

Sadiq, un ciclón durante el primer acto, tuvo otra ocasión antes del descanso. Esta vez recibió nuevamente en carrera un buen pase en profundidad de Robertone para plantarse nuevamente ante el arquero contrario, si bien algo escorado, para terminar cruzando en exceso el esférico. Los males de creación y contención observados en tierras bercianas se habían disipado gracias a los retoques efectuados en el once por Rubi y a la buena lectura previa del choque.

Si la primera parte resultó eléctrica, la segunda fue de temple y cloroformo para jugar con la amplia ventaja en el marcador. Los rojiblancos dieron un pequeño y casi inconsciente paso atrás mientras el Alcorcón cogía impulso con un triple cambio introducido por Anquela a los 50 minutos (muchos todavía se preguntan por qué no los hizo el jiennense al descanso) que a los 57' le daba los primeros réditos con un buen remate raso de Arribas que se marchaba fuera por poco.

Rubi percibió de inmediato la nueva situación sobre el campo y movió ficha para dar entrada a Lazo y Nieto por Portillo, algo desgastado, y Ramazani, que arrastraba amonestación. Como consecuencia Pozo cambiaba su posición a extremo y el primer balón que dispuso en dicha zona lo mandó a la red. El sevillano recibía una gran asistencia de Robertone y golpeaba raso y cruzado, lejos del alcance del guardameta alfarero, que no pudo celebrar su reciente renovación de la mejor manera.

Al Alcorcón de Anquela hay que valorarle que en ningún momento bajase los brazos pese al 0-4, teniendo la opción de maquillar el resultado con un disparo al poste de Moyano. El Almería, por su parte, deja a un lado la depresión a domicilio recuperando las buenas vibraciones tras dos fiascos consecutivos en el País Vasco y León, se pone con 12 puntos sobre 18 posibles y esperará en la zona alta la visita del Tenerife el próximo viernes (21:00). Como apuntaba Rubi, mejor no pasar precipitadamente del blanco al negro porque existe una completa gama de grises.