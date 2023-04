Rubi: "Nos vamos con la cabeza bien alta"

Rubi comparecía en la sala de prensa del Metropolitano apenas minutos después de los dos posibles penaltis a favor del Almería y técnico de Vilasar de Mar entendía que la acción de la mano de Giménez podía ser anulada al haber fuera de juego previo, pero no compartía tanto la decisión arbitral tras el derribo de Carrasco sobre Puigmal. El catalán defendía a Mendes y reconocía que la actuación de Fernando y la falta de acierto del rival permitió al Almería llegar vivo al final.

Penaltis y valoración: "Entienden que hay un fuera de juego. Ahí no puedo discutir nada porque entonces queda anulado el penalti porque la mano era clarísima. Me ha dolido más la última, la de Arnau. Carrasco lo desequilibra. Sólo hay que ver la reacción del jugador del Atlético de Madrid, cómo ha querido hacer ver que no había pasado. "Estas acciones no quitan que el Atlético de Madrid ha sido superior a nosotros. Hemos conseguido llegar vivos hasta el final y provocar esa situación de estar cerca de empatar".

Números tras el parón mundialista: "El Almería se va a mantener en Primera".

Plan de partido: "Nos ha costado demasiado hilvanar jugadas. La idea era ser más fuerte en la última línea porque ellos te atacan los pasillos defensivos que son un espectáculo, lo hacen muy bien. Carrasco juega muy abierto arriba. Hemos intentado proteger al equipo en esas situaciones y al final hemos encajado el gol a balón parado con el equipo más alto que podíamos sacar, pero esto es el fútbol".

Con opciones hasta el final: "Hemos estado siempre dentro del partido. Hemos tenido esos minutos finales en los que el Atlético de Madrid ha pedido la hora. Hemos generado ocasiones para el empate. Hemos competido hasta el final y nos vamos con la cabeza bien alta. Ya hay que pensar en el siguiente partido. No hemos dado una imagen de irnos con cinco o seis goles, lo que nos hubiese afectado mucho. Nuestra intención era ser más protagonistas, pero nos han presionado muy bien, físicamente están muy fuertes. La intención se ha visto clara: queríamos jugar".

VAR: "Siempre me he manifestado igual: para todo lo que sea revisión de fuera de juego es importante que esté el VAR. Sin VAR, el primer gol no sube, pero no hubiese sido justo. En la acción de la mano, si nuestro jugador está más adelantado… El tema es si han tocado o no a un jugador... Y ahí los árbitros tienen que ser valientes porque si es una falta dentro del área, no deben esperar a nadie por si le avisan. La sensación que tengo es que a veces esperan por si le avisan. Pero soy un defensor del VAR, sobre todo, por el tema del fuera de juego".

Mendes: "Es uno de los jugadores de la plantilla que mejor defiende el 1 contra 1. Defensivamente en el 1 contra 1es muy fuerte. Esa era la intención, teniendo en cuenta que Carrasco juega muy alto. El cambio de Arnau estaba un poco previsto al estar Carrasco más cansado"

Si ha sido decisivo el arbitraje: "Han sido las cuatro paradas de mi portero y la falta de acierto de ellos; si no, hubiésemos llegado al final del partido sin opciones. Una vez llegas ahí, en los últimos diez minutos del partido el equipo ha merecido empatar".