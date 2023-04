Rubi: "Me voy bastante satisfecho"

Rubi ha comparecido en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos después de la derrota de su equipo ante el Athletic y lo ha hecho mostrando su optimismo a pesar de haber caído en los dos últimos partidos y de afrontar ahora dos salidas consecutivas, sin haber ganado aún como visitante. El preparador rojiblanco ha valorado que su equipo tuviese opciones hasta el final, reconociendo que sustituyó a Babic y Luis Suárez para evitar que pudiesen ver la quinta amarilla.

Valoración: "Me voy bastante satisfecho del partido de hoy. Hemos hecho una buena primera parte, de las mejores salidas que hemos tenido en casa. Hemos generado situaciones suficientes para haber marcado algún gol. En la segunda hemos bajado, ellos han estado mejor. El segundo gol nos hace daño, pero hemos peleado hasta el final, intentando empatarle a un equipo de mucho nivel. Habrá fases en las que no hemos jugado del todo bien, pero es de esas derrotas en las que el equipo ha peleado y ha hecho muchas cosas bien".

Espesos tras el 0-2: "Los jugadores que entran desde el banquillo necesitan un tiempo para meterse en el partido, es algo normal. El 0-2 nos ha hecho daño, nos ha dejado muy tocados, pero valora y me hace ser terriblemente optimista que el equipo ha seguido peleando, metiendo al Athletic en su área y que pidiese la hora".

Disparidad de opiniones sobre el juego del Almería: "No estamos contentos porque hemos perdido, pero yo veo cosas que me dejan muy tranquilo. Entiendo que haya gente que discrepe conmigo y el aficionado manda. El partido es contra un rival de máximo nivel lo queramos ver o no, jugándose Europa. Ellos incomodan un montón, no te dejan jugar, te ahogan, no paran de presionar... En la primera parte ellos tienen tres ocasiones y nosotros otras tres. Hay una jugada clave que no me gustaría que pasase desapercibida: la del minuto 6, cuando se pita fuera de juego en un penalti a Álex Centelles que no es fuera de juego, con 0-0. No es una queja al estamento arbitral, sino una jugada en la que se ha sido injusto con nosotros".

Optimista: "En la segunda parte no hemos estado bien, pero hemos peleado hasta el final, algo que es de valorar. Estoy más que nunca convencido de que el año que viene vamos a estar en Primera División".

Sin colmillo: "¿Que no somos un equipo superfluido jugando? Ya lo sé, pero yo veo al equipo superconcentrado para sacar esto adelante. Hemos salido muy bien".

Tres finales en casa: "No, no. Las finales son cuando ya no hay para adelante o para detrás. Nos hemos quitado otro rival durísimo. No es lo mismo jugar ante rivales que están compitiendo contigo que otros que se están jugando Europa a pesar de que hemos competido. Soy muy optimista, siento si hago daño a alguien".

Visita a Getafe el miércoles: "Ya hablamos en el vestuario de que pasase lo que pasase hoy, no podíamos dormirnos y pensar en el siguiente. Vamos a corregir los detalles y a por el Getafe".

Apercibidos: "Con el 0-2, viendo que estábamos en un proceso de minutos con el equipo estaba tocado, con la tarjeta amarilla a Ely, si hubiésemos salido del partido con sanciones a Luis y Babic, nos hubiese hecho daño. Los cambios han funcionado, el equipo ha marcado un gol y ha embotellado al rival".

Errores en defensa: "Son una tónica de todo el año. Somos un equipo que tenemos problemas en defensa. Siempre marcamos, pero nos cuesta tener un grado de contundencia continuada. El Athletic es el tercer equipo que más ocasiones hace. Pretender que no nos hicieran era difícil. A los equipos de abajo les ha encontrado las fisuras, pero el 1er gol es un error individual, no pasa nada. En el segundo gol sí hemos estado muy blandos, es un saque de banda y se nos meten hasta dentro, sin central, sin lateral, el extremo sin seguir al que entra...".