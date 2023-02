Rubi: "Hoy hemos ido un poco de más a menos"

Mucho perdonar : "El que perdona la paga y tener un ritmo de ocasiones tan elevado es imposible. El día que lo conseguimos fue en Villarreal que no nos sirvió. Vamos a seguir empujando, vamos a intentar no perder lo que estamos haciendo en casa.

Peor segunda parte : "En líneas generales en la segunda parte han sido mejor que nosotros, hay que reconocerlo. La semana pasada ganamos nosotros y esta hemos perdido y otros han ganado. He visto muchos equipos que empiezan a llamar el lobo antes de tiempo y viene el lobo. Estamos dentro del objetivo marcado por el club. No estamos contentos porque hemos perdido.

A pesar de una derrota más a domicilio esta temporada, Rubi no se mostraba excesivamente preocupado al ver que su equipo todavía no ha caído en puestos de descenso, si bien como es lógico no podía estar contento por tropezar una vez más lejos del Power Horse Stadium.

Iraola: "En el comienzo de partido ellos han estado mejor"

Rival: "El Almería ha salido mejor que nosotros. Hemos empezado queriendo hacer de más. Ellos han salido apretándonos más, pero el equipo ha ido apretando más. Los primeros veinte minutos hemos podido hacer el primer gol. El equipo ha seguido insistiendo. El comienzo de partido ellos han estado mejor que nosotros".

Recuerdo pasado año: "Hicimos las cosas bien, nos costó la segunda vuelta. Tenemos esa experiencia que se nos tiene que notar. Tenemos que seguir porque en la segunda vuelta parece que cuesta mucho más conseguirlo. Algunos calendarios parecen más sencillos. Este año estamos equilibrando los puntos contra los de arriba y contra los de abajo".

Fran García: "Siento no ayudar a mis jugadore, hay un seleccionador. Sé que le conoce de la sub-21, pero no tengo ni idea. El seleccionador es el que analiza, lo que me importa es que nos den rendimiento. Cuando estábamos peor, aunque luego no hayamos desequilibrado por ahí. Que sigan en ese proceso de crecimiento si siguen así, seguro que les irá bien".

Mejora con presión: "En general somos un equipo que rinde mejor cuando estamos presionados. Cuando se están acercando mucho el equipo compite. Me corresponde transmitir esa ambición para dar ese rendimiento de forma más continuada. Que no se te vaya en este mal inicio, no necesariamente ganar los partidos que juegas muy bien sino también los partidos que te cuesta ganar. Ahora hay que demostrarlo porque todavía nos quedan muchos partido"s.

Cambios: "Óscar no era la idea cambiarlo, era sacar a Isi. Pero Isi de 10 nos puede ayudar mucho, dentro de que estaba cansado se ha fajado muy bien. Álvaro iba muy justo, durante la semana veía complicado que participara, estando en el banquillo te cuesta poco encontrar motivos para sacarles. Hoy nos ha permitido certificar un poco ese 2-0".

Ambición: "Después de los partidos no hablo con los jugadores, esperamos al día siguiente. Lo que creo es que el hecho de estar más arriba o más abajo hay un punto mental que tenemos que saber gestionar. No porque ahora estés más arriba tengas que cambiar tu forma de jugar. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Me preocupan los puntos. Esto es muy difícil, ahora vamos a Getafe, un equipo también muy complicado. Cada semana te pone una prueba y cada vez tenemos más necesidades".

Rumores: "Siempre he dicho que el fútbol es de los futbolistas".