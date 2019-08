Ruzzo: "Cada año es más difícil"

Ruzzo, capitán del Poli Almería, se prepara para vivir una nueva temporada defendiendo sobre el verde al conjunto rojiblanco de pantalón azul. Un curso que será el segundo en Tercera División después de que en la campaña 2012/13 volviera esta entidad a los terrenos de juego

¿Cómo afronta una nueva temporada en el Poli Almería?

-Con mucha ilusión y ganas de afrontar otra temporada más en Tercera. Intentar ayudar al club a seguir creciendo.

La marcha de Jorge Garcés, una de las señas de identidad del club, debió ser demasiado dura.

-Es una pena porque después de tanto tiempo con él te acostumbras a su métodos de trabajo, a su forma de organizar los entrenamientos y a la dinámica. Él se ganó el derecho a elegir. Ahora afronta otra aventura y acogemos al nuevo entrenador con los brazos abiertos y le vamos a ayudar todo lo que podamos para que igual o mejor que Jorge.

¿Cuáles eran las principales características del anterior técnico?

-Sus entrenamientos eran muy intensos, quería que todos estuviéramos a tope porque a final de semana tenía que elegir la alineación y nos quería a todos enchufados. Intensidad y mirar por el bien del equipo.

"Jorge Garcés y Álvaro García son muy diferentes y a la vez muy parecidos"

¿Qué diferencias encuentra entre Jorge Garcés y Álvaro García Búrdalo, el actual entrenador?

-Son muy diferentes, pero el objetivo es el mismo como es acoplarnos todos como equipo. La forma de jugar será diferente, aunque todavía hasta que no juguemos más amistosos no puedo decir exactamente. Muy diferentes, pero a la vez muy parecidos porque el objetivo es el mismo, el ser un bloque y meter intensidad. No perder la seña de identidad del Poli como salir desde el minuto uno a darlo todo.

¿Qué esperan de este curso?

-Sabemos que va a ser muy difícil, este año hay mucho nivel. Pero tenemos claro la idea de que nuestro objetivo es salvarnos. Estamos muy ilusionados, con muchas ganas sabiendo que si lo hacemos como el año pasado lo conseguiremos.

Repetir lo logrado esta pasada temporada es todo un reto.

-Va a ser muy difícil, pero tenemos un poco más de experiencia porque ya conocemos la Tercera División de este último año. Cada año será más difícil, pero también tendremos más experiencia y a la vez contamos con esa ventaja.

Habrá muchos colosos esta campaña en la categoría.

-En principio hay más nivel, pero al estar el grupo compuesto por 20 equipos, en lugar de 22, por lo que descenderían tres. A diferencia del pasado que bajaban cinco más arrastres, ocho en total. Por ello para conseguir la permanencia inicialmente hay que hacer menos puntos.

Les viene bien tener una menor carga de partidos.

-A nosotros nos viene mejor que sean 20 equipos. Solo descienden tres, por lo que a la hora de conseguir la permanencia es mucho más fácil porque no tienes que hacer tantos puntos. Tener menos partidos es mejor para el futbolista para tener más descanso.

"Llevamos siete años en otro campo, pero poco a poco nos vamos adaptando"

¿Cómo llevan la adaptación a su nuevo feudo?

-Por ahora bien. Llevamos siete años en otro campo, pero poco a poco nos vamos adaptando. De momento va bien. El de Viator está algo mejor, pero cuando estás jugando lo importante es ganar como sea. Hasta ahora la mejora se nota.

El nuevo plantel, ¿qué tal?

-Lo bueno es que la mayoría de futbolistas de la temporada pasada han renovado, menos algunas bajas importantes como Narci, Bruno o Dani Albacete que se notarán. Los nuevos fichajes creo que nos van a venir bien porque vienen con muchas ganas y mucho nivel. El tiempo nos dirá si nos merecemos la permanencia o no.

Es una pieza fundamental en el proyecto del Poli.

-La titularidad se gana uno trabajando duro en todos los entrenamientos y respetando a los compañeros. Cuando toca jugar hacerlo lo mejor posible y cuando no apoyar al compañero. Así a la larga al equipo le irá mejor.

Tendrán hasta dos rivales provinciales. Situación muy especial.

-Va a ser bonito, sobre todo por el ambiente en la grada, tanto la afición del Poli como la de El Ejido o del Almería B. Son derbis, tenemos muchas ganas de que lleguen esos partidos.