Sadiq tampoco entrena este miércoles y Monte realiza su primera sesión

La UD Almería lleva a cabo este miércoles la segunda sesión preparatoria de la semana con la vista puesta en la visita a Tenerife del próximo lunes (21:00). La gran novedad ha sido comprobar que Sadiq Umar tampoco se ha saltado junto al resto de compañeros para ejercitarse sobre el césped del anexo Mediterráneo.

El ariete nigeriano escuchaba la charla de Rubi en el entrenamiento del martes y luego se retiraba a tratarse molestias indeterminadas, mientras que hoy no se ha dejado ver por el campo. El club no ha detallado el alcance real de la dolencia, aunque en cualquier caso no temen por su concurso la próxima jornada. En el tramo final del entrenamiento se asomaba a ver a sus compañeros sentándose junto al doctor Diego Maziel.

La mañana ha traído la novedad de la presencia de la última incorporación, el central Nelson Monte. El portugués realizaba el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y empieza a conocer a quienes serán sus acompañantes en el eje central, Srdjan Babic y Rodrigo Ely, ya que Daniel Carriço y Chumi prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Lucas Robertone saltó a realizar trabajo de campo, pero nuevamente al margen del grupo, por lo que es una incógnita saber si el centrocampista argentino estará listo para poder entrar en la convocatoria de cara a la visita al Heliodoro Rodríguez López. El guardameta georgiano Giorgi Makaridze también estuvo ausente, sin que el club haya desvelado los motivos.

El staff técnico citó para completar la sesión al arquero del filial Diego Fuoli, además del guardameta del juvenil, también al central Aitor Puñal y al atacante Raúl Caballero. Iván Martos, que tenía previsto operarse con el doctor Cugat, pasará los primeros días de recuperación de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla junto a su familia en Barcelona.