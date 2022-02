Sadiq: "Lo importante es saber sobreponerse"

Sadiq Umar regresó a la titularidad ante el Ibiza tras su paso por la Copa de África y disfrutar de unos minutos en la segunda mitad en el Carlos Tartiere. Y el ariete nigeriano volvió a lo grande, provocando dos penaltis (uno marcado y otro fallado por Ramazani) y anotando el tanto del 2-0 para subir su cifra personal hasta las 9 dianas. Ahora confía en ayudar al equipo a abrochar el objetivo del ascenso a Primera.

¿Qué ha significado la Copa de África para Sadiq?

Imagínate... Para los africanos representar a nuestros países en la Copa de África es algo cercano a lo máximo que podemos hacer. He vivido un sueño que se ha hecho realidad. Debuté y marqué mi primer gol. Viví momentos muy especiales, que quiero mantener en el tiempo, progresando para continuar defendiendo la camiseta de mi país.

¿Qué ha cambiado tras la victoria ante el Ibiza?

En el mundo del fútbol, aunque formes parte de un equipo muy grande, siempre tienes que estar preparado para los momentos difíciles. Da igual la racha que tengas, puedes estar ganando muchos partidos, que es posible que venga una mala dinámica. Lo importante es saber sobreponerse, salir de ella y volver a la senda de la victoria.

¿Cómo estaba el equipo cuando se fue a la Copa de África?

Cuando me fui sentí que estaba la cosa difícil, no tanto como en los últimos cuatro partidos que no conseguimos la victoria. Reitero que siempre hay que estar preparados para los malos momentos. Ojalá ahora llegue el tiempo en el que ya hayamos superado esa mala racha.

¿Es más fuerte el grupo tras desperdiciar el colchón de puntos?

Sí, se ha visto que somos un buen grupo. Estamos unidos, el entrenador ha trabajado muchísimo para ello y para que se mantenga la dinámica de trabajo. Sabemos que si seguimos así, llegarán los puntos.

Tras su regreso ha provocado dos penaltis y ha hecho un gol. La afición le ha echado de menos.

Yo también he echado de menos estar en el Almería. Necesitaba jugar con el Almería. Pero amo a mi país, era un sueño poder representar a la selección nacional. Ahora estoy aquí y espero poder dar todo lo mejor para el equipo y la afición. En el fútbol todo es amor y mañana son lágrimas. Hay que centrarse en el presente porque todo cambia, centrarse en dar la mejor versión de uno mismo hoy, mañana ya se verá.

Más de medio millar de aficionados rojiblancos estarán el sábado en la grada de la Rosaleda, donde debuta Natxo González.

Este partido es como un derbi. Todos los partidos en Segunda División son muy difíciles. El aliento de los seguidores siempre lo sentimos, tanto en nuestro campo como fuera. Me preparo para mantener el mismo nivel y jugar bien con el objetivo de conseguir la victoria. Lo hacemos todo por nuestros aficionados.

Suma 31 goles en una temporada y media en el Almería, números camino de históricos.

Es increíble ser comparado con jugadores tan importantes que han vestido esta camiseta. Lo fundamental es seguir mejorando, logrando puntos con el equipo y cumpliendo sueños. Así los números llegarán solos.

¿Quién eran sus referencias de niño?

Solía ver vídeos de Ronaldinho en Youtube, quería aprender de él. Cuando cambié de posición y empecé a jugar como delantero, empecé a fijarme, sobre todo, en Drogba y Adebayor.