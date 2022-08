Sadiq para reemplazar a Isak

No van a ser unos días de mercado tranquilos para la UD Almería. Además de salidas como la de Appiah, la dirección deportiva debe resolver situaciones de dos nombres apetecibles, caso de Ramazani y Sadiq, máxime tras el buen arranque liguero de ambos, que suman los cuatro goles a favor de su equipo. El club almeriense ha tasado al belga en 15 millones de euros, filtrando ofertas como la del Troyes, que llegaría a la decena sumando todas las variables.

Al precio de Sadiq, el doble, tampoco se ha acercado ninguna de las numerosas novias del nigeriano, tomando la delantera ahora la Real Sociedad, con dinero fresco de Alexander Isak. La situación ha provocado que desde la Vega de Acá se haya bajado el precio visto que ningún equipo va a poner esos 30 kilos.

El Almería ha rebajado su pretensión de llevarse 30 millones de euros por el nigeriano, visto que ningún equipo se acerca a esa cifra

El Villarreal preguntó por el delantero del Almería, que veía con buenísimos ojos recalar en El Madrigal. Sin embargo, Fernando Roig ya dejó claro que su economía no le permitía acercarse a la cifra exigida por el Almería. Con los 70 millones que el Newcastle ha abonado por Isak, es el conjunto vasco el que más papeletas tiene para hacerse con el africano en caso de que finalmente tome la rampa de salida del Mediterráneo. El propio Fabrizio Romano, con excelentes fuentes del mercado, corrobora esta línea.

La Real Sociedad se ha hecho con el préstamo de Alexander Sorloth, que regresa a San Sebastián procedente del Leipzig. Sin embargo, la entrada del noruego no le cierra las puertas al nigeriano, máxime al tratarse de una cesión en la que no ha habido que abonar traspaso. De hecho, la intención era incorporar tanto a Sorloth como a Edinson Cavani, que va a firmar por el Valencia, por lo que el nombre de Sadiq es la primera opción para la Real. A pesar de contar con esos 70 millones de euros, no parece sencillo que el club donostiarra pague lo exigido por el Almería.

El interés del Sevilla ha aumentado tras la exhibición del delantero el pasado sábado

El Sevilla, que ya lo sigue desde hace tiempo, es otro de los equipos con más opciones para hacerse con el ariete. Los hispalenses ya lo seguían desde hace tiempo, aumentando el interés tras su exhibición del pasado sábado.

De momento, el nigeriano se ha ejercitado esta tarde a las órdenes de Rubi. Tras ver puerta tanto en Elche como frente al Sevilla, el de Sadiq será uno de los nombres propios de las últimas horas de mercado, en las que saldrá Appiah (suena para el Málaga), sin descartarse que hagan lo propio Curro Sánchez y/o Puigmal. Además, Rubi quiere una entrada con experiencia para la sala de máquinas.