Sadiq se retira a los cinco minutos de iniciar la sesión

La UD Almería ha arrancado esta mañana los entrenamientos para preparar la visita del sábado (16:00 horas) al feudo de Las Gaunas para medirse al recién ascendido UD Logroñés. El plantel saltaba al anexo Mediterráneo al encontrarse el césped del Estadio en pleno proceso de mejora y lo hacía sin la presencia de los tres internacionales que se han marchado con sus respectivas selecciones, casos del meta Giorgi Makaridze (Georgia) y los defensas Maras (Serbia) y Cuenca (España sub-21).

A esas tres bajas conocidas se sumará en tierras riojanas la del extremo inglés Arvin Appiah, que hoy se ha limitado a realizar carrera continua con uno de los recuperadores del club para ir cogiendo poco a poco el ritmo tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido a mediados de septiembre en Marbella por un problema intestinal.

El técnico portugués tiene, no obstante, efectivos de sobra. De hecho cuenta con una treintena de jugadores una vez que en la medianoche del lunes al martes se cerraba la ventana de fichajes con las últimas incorporaciones de los arietes Umar Sadiq y Jordi Escobar. El ex del Valencia no participó en la sesión preparatoria al encontrarse viajando hacia Almería, mientras que el nigeriano apenas estuvo cinco minutos sobre el césped antes de marcharse cojeando con visibles molestias en su tobillo derecho que lo convierten en duda para el sábado.

Fernando, que apunta a la titularidad bajo palos, hizo trabajo específico junto al meta del filial Lluís Tarrés, mientras que los titulares ante el Sporting finalizaron el trabajo antes que quienes fueron suplentes, para los que el entrenamiento fue más exigente a nivel físico. A fecha de hoy, por tanto, son cuatro las bajas seguras, a las que hay que añadir la duda de Sadiq. Morlanes y Ramazani, que habían estado entre algodones los últimos días, completaron la sesión sin aparentes problemas.