Sampaoli espera jugar ante el Almería "un partido de control"

Jorge Sampaoli destacó este sábado que el domingo confía en que su equipo haga "un partido de control" en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Almería, rival que llega en puesto de descenso, pero con los mismos puntos que la formación hispalense. "Si jugamos con descontrol, ya sabemos lo que nos va a pasar. Esta plantilla necesita el juego como argumento de consolidación. El juego posicional nos permite llegar al campo rival con ventaja y con mucha gente, pero sin control, a ida y vuelta, cualquier equipo te va a dañar", aseguró en la conferencia de prensa que ofreció en la ciudad deportiva sevillista tras el entrenamiento.

Sampaoli , sobre las numerosas bajas entre lesionados y sancionados, dijo que "hay que darle vueltas al once" pero que "vuelve un jugador importante [Loic Badé], que es un aporte a las ausencias". "Cada partido tratamos de resolver una suma de inconvenientes, el grupo las resuelve y le doy valor a los jugadores que juegan en posiciones no naturales por las necesidades", argumentó al respecto Sampaoli, quien también se refirió al tiempo que falta para que vuelta a los terrenos de juego el extremo mexicano Tecatito Corona. "Queremos que esté rápido y que esté en las próximas convocatorias para que cambie el chip. Esperamos que nos dé los parámetros de recuperación pronto. No hay enfermedad, hay enfermos. Cada uno tiene una incapacidad, hay temores, hasta que un día eso se supera", argumentó sobre Tecatito, y añadió que "es importante recuperar al Tecatito con el nivel de confianza que le hace ser importante en el mundo".

También se refirió al partido del pasado jueves ante el Fenerbahçe, con victoria por 2-0 que llegó en la segunda parte, y dijo que "los grandes conflictos que tiene el equipo hoy es en cambio propio", y destacó que en ese encuentro dispusieron de entrada "un 3-2-5 y no se pudo conformar porque se perdía el balón rápido".