Samú Costa: "Vamos a ascender sí o sí"

La mentalidad de ganadora de Samú Costa es contagiosa y el mediocentro portugués sigue convencido de que el Almería logrará el ascenso a Primera este curso sin ningún tipo de duda. Para ello receta seguir trabajando y mejorar defensivamente tras los despistes de las últimas jornadas, olvidándose de los arbitrajes de una vez por todas.

¿Ganas de recibir ya al Lugo?

Tenemos muchas ganas porque estamos en una mala fase tras perder dos partidos seguidos y queremos cambiar rápido este ambiente. Trabajamos bien a diario y seguro que ganaremos. Con las derrotas siempre se pierde un poco de confianza, pero el míster está contento con el último partido y el equipo sigue con confianza por ascender.

¿Dónde ha incidido el entrenador para mejorar?

El míster nos ha dicho que no podemos encajar tantos goles porque en nueve partidos hemos recibido trece. La segunda vuelta de la Liga es difícil porque los equipos dan la vida en defensa y debemos estar más seguros en defensa y marcar más goles también.

¿Qué rival esperan?

Esperamos a un Lugo intenso y agresivo, que presionará, diferente al de la primera jornada.

¿Olvidados ya los últimos arbitrajes?

Tuvimos varios partidos trabados ante Fuenlabrada, Sabadell o Castellón, que intentaron parar el ritmo de juego con muchas amarillas para nosotros y discusiones. Ser árbitro es difícil, debemos enfocarnos en nosotros y jugar a nuestro mejor nivel.

Samú Costa: "Casi todos los partidos acabo con sangre en las rodillas, pero otros equipos lo hacen peor y yo tengo 11 amarillas"

¿Notan la presión por lograr plaza de ascenso directo?

No siento presión, disfruto haciendo mi trabajo y ayudando al equipo a ganar, eso es normal en el fútbol. Si tenemos presión es porque somos buenos. He hablado con Joao y es momento para estar unidos entrenadores y plantilla para luchar contra todo y todos. Estamos unidos y hablamos entre nosotros para ganar siempre.

¿Qué le está pareciendo la Segunda española?

Es una Liga muy difícil y me gusta porque todos los partidos son agresivos y disfruto con mi trabajo. Tengo objetivos personales y si el equipo gana siempre es más fácil.

¿Cómo se imagina el Mediterráneo con público?

Mis compañeros siempre me hablan de la afición. Espero que en breve pueda venir al Estadio. El fútbol es mi pasión, lo es todo para mí y con afición sería mucho mejor.

Se le ha visto incluso celebrar un saque de banda o de portería...

Muchos dicen que lo hago a propósito, pero me quedo feliz cuando gano un saque de portería. Es importante dar esa energía al equipo. El míster dice que esa es una de las cosas buenas que tengo. Fuera del campo soy bromista y tranquilo, pero dentro tengo que luchar por mi equipo y cuando entro cambio mi cabeza.

Sorprende su despliegue físico en cada partido.

Estoy acostumbrado al choque, mi pasión por el juego hace que cuando tenga sangre no sienta dolor porque estoy concentrado en el juego. Casi todos los partidos acabo con sangre en las rodillas, pero otros equipos lo hacen peor y yo tengo 11 amarillas, eso no me preocupa.

¿Quién es su mejor consejero?

A mi padre le estoy gustando, antes del Mallorca me llamó enfadado porque ante el Fuenlabrada y el Málaga no jugué bien al no estar enfocado. Es siempre bueno tener un padre que no solo te llame para lo bueno, sino para cambiar.

¿Mallorca o Espanyol son superiores?

Si este equipo está concentrado es el mejor de la categoría, pero si no lo estamos sufrimos goles. Ante Espanyol o Mallorca demostramos que podemos ser superiores, pero con concentración.

¿Sigue creyendo que el ascenso directo es factible?

Vamos a ascender sí o sí, confío en mis compañeros. Hemos perdido ante rivales directos, pero mirando los partidos fue por penaltis o pormenores, aunque la gente se quede con las derrotas. Lo importante es la actitud, el trabajo y la humildad siempre. El equipo está tranquilo, el míster nos ha ayudado y no pasa nada.

¿Qué mensaje el envía a la afición?

Le pido a la afición que nos ayude y nos dé su apoyo porque así estaremos más concentrados. Les prometo que vamos a ascender.