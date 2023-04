Samu: "No veo que los centrocampistas del Atlético sean mejores que yo"

Si algo le falta a Samu Costa (2000, Aveiro, Portugal) no es precisamente autoestima. El centrocampista luso, con un gran carácter, no se amilana ante el reto de vencer en el Metropolitano, donde, según afirma en una entrevista a UDA Radio, el partido se decidirá por detalles. El portugués fue uno de los mejores frente al Valencia y apunta a repetir en la foto inicial por tercera jornada consecutiva.

- ¿Está en su mejor momento de la temporada?

Vengo de hacer un buen partido ante el Valencia. Tuve buenas fases, otras en las que no jugué, pero siempre he trabajado para estar en el mejor momento. Ahora me siento bien, con confianza y quiero tener continuidad. Siempre tengo confianza en mí, nunca la pierdo si no juego. Me valoro y conozco mis cualidades. Si no juego, no puedo demostrar si estoy bien o no; cuando el míster me pone, intento mostrar que estoy ahí.

- ¿Es difícil gestionar las emociones cuando no juega?

Puede haber muchos motivos si no juegas; por ejemplo, que el equipo está ganando y no cambias, o que el compañero esté en un buen momento. Siempre he intentado mantener mi humildad, trabajando y teniendo confianza. Ahora que estoy jugando quiero ayudar a mis compañeros. Siempre pienso en el equipo.

- Se le ve incluso celebrar las acciones defensivas como si fuesen un gol.

Estamos en un momento importante. Cada acción, cada detalle, puede cambiar muchas cosas. Me quedo feliz cuando hago una buena acción y ayudo al equipo. Vivo mucho el fútbol. Quiero dar el 100% en cada acción, por eso, tengo esas emociones.

- Participó en el segundo gol ante el Valencia al hacer la pantalla en ese saque de esquina.

Mi función era intentar bloquear un poco al portero para que no estuviese cómodo. Incluso dijo que la asistencia no era de Lucas [Robertone], sino mía. Intento siempre hacer lo que me piden. La plantilla siempre está unida, con un buen ambiente. Todos somos buenas personas y todos luchamos por lo mismo. El cuerpo técnico nos dice que esto es muy importante, lo que va a hacer si nos salvamos o no.

- ¿Por qué no forzó la quinta amarilla ante el Atlético de Madrid?

Nunca en mi vida he hecho eso. Sabía que tenía la cuarta, pero quería jugar en Madrid en un gran estadio. Estoy aquí para jugar contra los mejores.

- Ahora se aprieta el calendario y habrá más rotaciones.

Todos van a ser importantes. En lo que respecta a mí, sobre la amarilla, en cada acción voy a tope, con la misma mentalidad. Ahora vamos a jugar ante el Atlético. No veo que los centrocampistas del Atlético sean mejores que yo. Siempre voy con la mentalidad de que estoy al nivel de ellos y de que voy a ganar cada duelo o acción.

- En la vida tampoco ir pidiendo perdón, sintiéndose inferior al resto.

Si un jugador va a un campo y piensa que los otros son mejores, no va con la mentalidad necesaria. Tenemos que mirar nuestra plantilla y pensar que ellos no son mejores que nosotros. Son un gran equipo, pero sé de mis cualidades, trabajo y lo que hago cada día.

- En el partido de la primera vuelta les empataron.

Ganarles no es imposible. Va a ser muy difícil porque el Atlético es el equipo que mejor está jugando en las últimas semanas. Es un equipazo, con una afición muy grande y un estadio muy bueno. Pero hay que intentar sacar los tres puntos. Hay que pensar que se puede ganar. Tenemos que cuidar los detalles.

- ¿Cuáles pueden ser esos detalles?

El Atlético ataca de varias formas. Cada jugador tiene mucha libertad, Griezmann puede aparecer en banda, a la espalda o pidiéndola en contra. Vemos a Llorente haciendo carreras por dentro saliendo desde el lateral... Tenemos que salir concentrados porque tienen grandes jugadores. Hay que defender bien. También somos muy fuertes a balón parado.

- ¿Son conscientes de que a domicilio hay que mejorar los números en defensa?

Tenemos capacidad de marcar goles fuera. Hicimos dos en Sevilla, dos en Vigo... Son buenos equipos. Pero, sí, tenemos que enfocarnos primero en no encajar porque tenemos facilidad para hacer gol. Hay que defender y atacar bien.

- ¿Cómo de importante es terminar esta jornada fuera del descenso?

Lo importante es nuestro partido. No sé ni los otros, no los veo. Si por acaso volvemos de nuevo al descenso, no nos tenemos que volver locos. Es algo que puede pasar. Sabemos que va a ser así hasta el final, incluso hasta el último partido. Hay que enfocar el próximo partido como el más importante de liga. Intentamos no hacer cuentas ahora, aún es temprano para eso. Siempre salimos a ganar y ya habrá momentos de hacer cuentas. Ahora no pensamos en otros partidos.