Ante ‘Sansa’ de nuevo jugarán los que mejor entrenen

“San Sadurniño es un equipo que sabe lo que hace, que juega bien a vóley y en el que un viejo conocido de la afición almeriense, Andrés Portero, es el colocador y le da un ritmo de juego importante”. Si un entrenador define así al adversario está muy claro que no se le pasa por la cabeza la más mínima concesión. El de Unicaja Almería, Manolo Berenguel, lo explica fácilmente: “Poner a los menos habituales es una lectura que se puede hacer, por supuesto, pero también se pueden hacer otras, porque al final juega el que mejor está, el que mejor entrena en el día a día durante la semana, y para mí es más importante eso para que el equipo pueda seguir creciendo, que un premio contra un equipo supuestamente menos fuerte”.

Una vez más, y como ya ha quedado demostrado, el siete inicial de los verdes es una incógnita hasta el último momento, porque está en manos de los jugadores: “Lo hago y lo manejo, por supuesto que sí, porque todos se merecen jugar, pero lo que yo quiero es que llegue el fin de semana y que me pongan entre la espada y la pared cada uno de los que componen la plantilla para ver quién tiene que jugar, y es la lectura que prefiero”. Dicho eso, y analizando al rival, además de a Portero también ha nombrado al central Vitaly Kobcev, al que entrenó en su etapa juvenil en el cuadro ahorrador, y a los puntas, “interesantes, el opuesto -Uxio García- que no es que llame la atención porque tenga una capacidad brutal de ataque pero sí que tiene una eficiencia bastante buena”.

Lo ha definido como “cosas a tener en cuenta a la hora de preparar el partido, con la mente siempre puesta, eso sí, en su propio equipo: “Vamos bien, con la línea ascendente, y cuando jugamos bien, jugamos mejor que épocas pasadas, pero no sé si será suficiente de cara a los objetivos que haya que cumplir, siendo claro está el más inmediato la Copa del Rey”. Considera “pura anécdota” ir líder ahora mismo y ha matizado sobre ello: “En calendario nos ha tocado en primera vuelta con todos los rivales fuertes en casa, y lo mismo en la segunda vuelta perdemos en Teruel, Palma o Ibiza, ante el que podemos perder en casa porque no se ha jugado aun, y lo mismo nos ponemos cuartos; para mí el rival a batir sigue siendo Teruel y eso sí, estamos ahí por el buen juego que estamos haciendo”.

Pasada una cuarta parte de la fase regular “al final la lectura es que se gana y que el equipo reacciona cuando hay adversidades y es difícil sacar el partido adelante” en la cancha que sea: “Ha pasado de todo, ir muy bien y relajarnos o empezar mal y al final sacar la victoria, pero lo que sí está claro es que en Soria no roté porque yo sabía que el rival iba a jugar muy bien y más con la incorporación de Ignacio, y puse el sexteto titular que me hizo ver la semana anterior que se merecía jugar; luego cada partido es un mundo y lo manejas como vas viendo, pero al final esto es un deporte colectivo en el que prima la palabra equipo, no hay otra, y es lo que prima en este proyecto y lo que va a marcar la diferencia al final”.

Eso sí, y sin desvelar el nombre, ha confesado tener “dentro alguien que para mí es el más importante y el que mejor entiende el vóley, pero eso se queda para mí”, ha asegurado, haciendo referencia a otro nombre propio: “A día de hoy Unicaja no tiene un referente que marque la diferencia individual, en ataque por ejemplo, que podría ser, porque tenemos a Ronald Fayola, con el que estamos trabajando y nos gustaría que llegase al nivel de ser el MVP de la final porque para eso lo traemos y tiene capacidad para ello, pero ahora mismo todo es ‘equipo’”. Así juega un San Sadurniño cuyos resultados hasta ahora “son referencias de cara a preparar el partido y ver cómo puede estar anímicamente”, asumiendo lo de siempre: “Somos uno de los equipos a batir, motivación para jugadores que vienen a Almería para demostrar cosas, jugando sueltos, por lo que hay que salir centrados”.

Artés avisa de que no será fácil

En esa línea se ha expresado Antonio Casimiro ‘Artés’ al aseverar que “no va a ser tan relativamente fácil como parece”. De hecho, ha asegurado que “Sansa es un equipo que juega muy bien a vóley, recién ascendido, con esa ilusión que caracteriza a un equipo que viene de Superliga 2 y que además lo hace lleno de jugadores que tienen experiencia y a la vez juventud”. Por lo tanto, es una cita muy atractiva: “Creo que el partido se presenta de forma interesante tanto para el espectador como para nosotros”. Ante ello, espera una nueva gran entrada en las gradas del Moisés: “La afición es muy fiel a nosotros y siempre va a estar ahí; no se puede decir nada si hay algunos que no pueden venir por los motivos que sean, pero creo que el del sábado va a ser un partido muy bonito, con almerienses en uno y otro equipo sobre pista”.

En ese sentido, “hablar de Andrés y de Vitaly es hablar de jugadores con los que he jugado y entrenado en temporadas anteriores; con Kobcev tuve la gran suerte de jugar mi primer año de juvenil, con Manolo al mando, y a Portero lo considero más un amigo que un compañero de voleibol”. Ya en pista no habrá concesiones y todo eso quedará a un lado, mostrando la mejor cara de los duros entrenamientos de la semana: “El nivel es altísimo, con 13 jugadores de tantísima calidad, donde poder jugar cada partido significa una victoria; creo que posición por posición está claro que se podrían tener dos equipos en la Superliga española; es cierto que si seguimos con este nivel, con esta intensidad e incrementando el juego en equipo que se puede alcanzar, creo que será clave para encarar los títulos”.

El inicio de temporada en cuanto a lo colectivo “está yendo muy bien, en una línea ascendente y rindiendo a buen nivel, aunque es cierto que el techo del equipo está mucho más alto respecto a realmente donde se está ahora”. ‘Artés’ confía en verlo alcanzado: “El equipo, tanto los jugadores como cuerpo técnico, está satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora, pero según los objetivos planteados, tenemos que ir a más”. También “contento” en lo individual, su palabra es ‘paciencia’: “Él lo sabe de sobra, Manolo ha sido mi referente cuando empecé a jugar a vóley y vi que lo que me gustaba era los antebrazos, siempre lo ha sido y hablar de voleibol nacional es nombrarlo a él, así que es un honor tenerlo de entrenador, siendo mi objetivo ser el mejor de España más todavía; hay que recordar que mi compañero de posición es Álex, actualmente siendo objetivos es el mejor del país, un pedazo de jugador que tiene experiencia, calidad y todo lo que hay que tener, por lo que hay que ser paciente, seguir aprendiendo y disfrutar aprendiendo”.