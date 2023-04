Simeone: "Todos los equipos de Rubi tienen características definidas"

Diego Simeone confirmó este sábado la titularidad de Ángel Correa en el partido dominical contra el Almería en el Metropolitano, reapareciendo en competición después del fallecimiento de su madre la pasada semana. "Ángel es importantísimo para nosotros. Le tocará empezar y seguramente no me imagino otra cosa que haga un grandísimo partido. Viene de hacer 70 minutos buenos [en el amistoso del pasado miércoles ante el Besiktas[, había hecho el gol contra el Betis en el partido anterior en casa, después no nos pudo acompañar ante el Rayo, esta semana hizo fútbol 70 minutos y estuvo muy bien sobre todo los primeros 25 minutos, está con sus compañeros pasando el duelo que uno tiene que pasar naturalmente cuando pasan estas situaciones y a pensar en jugar, que es lo que lo moviliza", explicó en rueda de prensa.

Correa será una de las dos novedades del once. La otra, en el centro de la defensa, será Axel Witsel, siempre que Stefan Savic sea baja, como así parece, para el choque a causa de las "molestias en la espalda" que padece del encuentro benéfico contra el Besiktas del miércoles en Estambul. "Tienen estas cosas estos partidos amistosos", apuntó el técnico. En el resto de la alineación formará con los mismos del pasado domingo y del once tipo que maneja el técnico en los últimos tiempos: el portero Jan Oblak; los carrileros Nahuel Molina y Yannick Carrasco; los centrales José María Giménez y Mario Hermoso; los medios Marcos Llorente, Koke Resurrección y Rodrigo de Paul; y el delantero Antoine Griezmann.

Enfrente estará el Almería, el peor equipo como visitante de las cinco grandes Ligas europeas. No ha ganado aún lejos de su estadio en esta Liga. "Lo único que pienso es en el partido. Todo lo que pasó anteriormente no tiene valor porque la única realidad es la que te toca vivir y es la que vamos a vivir cuando el árbitro dé inicio al partido", advirtió. "El Almería es un equipo que juega bien, que tiene un entrenador con características definidas en todos los equipos que estuvo y está en esa pelea bonita que también tiene la zona de descenso y la necesidad de hacer un buen partido", analizó.

Son ya doce jornadas consecutivas sin derrota del Atlético, siete victorias en las últimas ocho y cinco triunfos seguidos. "Nos tenemos que enfocar en la realidad: el partido de mañana. Como todo en la vida, lo que queda atrás está y lo que importa absolutamente es mañana. Nos valorarán por lo que hagamos contra el Almería", avisó. En el pasado queda el recuerdo de la irregularidad anterior del equipo, en el primer tramo de la temporada. "Siempre intenté centrarme en lo único que depende absolutamente de mí, que soy el entrenador, de lo que el equipo pueda hacer. Le di absolutamente importancia a la búsqueda de que el equipo mejore, crezca y se sienta más fiable", repasó de aquellos momentos.