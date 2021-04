Soriano: "Confío en que el Zaragoza pueda lograr la permanencia"

Fernando Soriano, actual director deportivo del Ibiza y leyenda rojiblanca, le ha concedido una entrevista en profundidad a la emisora oficial de la UD Almería con motivo de la visita el domingo al estadio de La Romareda para medirse al Real Zaragoza, el otro club de su vida como futbolista.

¿Cómo va su periplo en el fútbol ibicenco?

Estoy trabajando en la isla con ganas de crecer e ir dando pasitos en mitad de esta temporada tan atípica, también en Segunda B, e intentando conseguir los objetivos. Los recursos son inferiores a nivel autonómico, donde puedes jugar un domingo con público y al siguiente no, en unos sitios te piden PCR y en otros no, condicionantes que hacen que sea un poco peculiar, pero cuando tienes ganas e ilusión las cosas se consiguen.

La propuesta de Amadeo Salvo pasa por llevar al Ibiza al fútbol profesional...

Es una categoría bastante complicada, estamos bien situados, líderes de nuestro grupo, quedan cinco partidos y si logramos sumar en uno o dos partidos entraríamos en play off de ascenso para pelear por entrar en Segunda A. No llegamos al nivel económico y de ambición que ahora tiene Almería, pero la idea es la de hacer un club profesional que escale y supere barreras futbolísticas para ir consolidando esa plaza. Los dueños vienen de presidir el Valencia, por lo que experiencia y ganas tienen en esto.

Futbolista, entrenador y ahora director deportivo, ¿satisfecho con su nuevo rol?

Mi familia, mi mujer e hijas siguen viviendo en Almería, también yo, aunque ahora viajo bastante y hago mucha vida en Almería y sigo los partidos del equipo. Allí he podido disfrutar y crecer, es algo que no se borra. Estoy bien, lejos de mi familia en muchos momentos, algo que me cuesta, pero profesionalmente a gusto y trabajando en un club que respeta mi trabajo. Por ahora están saliendo los resultados. Es un cargo diferente, ya me faltan pocos por ocupar dentro de un club. También estuve en la Fundación del Almería, un proyecto muy bonito que desarrollamos allí. Es una posición que te hace sentirte cerca del campo aunque no tanto como el entrenador, sí participas en el proyecto deportivo y profesional, algo que me gusta y atrae bastante.

¿Acarrea mucho desgaste ser el responsable de fichar y lidiar con los jugadores?

Es un nexo de unión entre presidente y entrenador, entre entrenadores y jugadores, entre servicio médico y club, todos los estamentos del club pasan cerca de ti y es una labor, más que de desgaste, de unión para que todo esté coordinado y todo se complemente perfectamente para que el día a día sea lo más eficiente posible

¿Qué tal ve el Zaragoza-Almería del domingo?

La Romareda es un estadio al que al jugador le gusta, aunque sin haber las 35.000 personas que suele haber cambia mucho la película. Tienen muchos problemas, pero vienen de ganar al Fuenlabrada y desde que llegó JIM han cogido algo de regularidad. El Almería está en una dinámica más positiva y la calidad de sus jugadores está por encima que la del Zaragoza y debe tener máximo optimismo para aprovechar estas circunstancias.

¿Cree que la llegada de JIM le cambió la cara al conjunto maño?

Es un perfil de persona y entrenador idóneo para el momento del Zaragoza. Incluso te hace olvidarte del entorno, algo que en Zaragoza es bastante intenso. Esa presión puede costarle bastante a los jugadores y esa capacidad la tiene además de su indudable experiencia, que le ha venido perfectamente al equipo. Desde el primer día que llegó ya se veía otra cosa y confío también en que el Zaragoza pueda lograr la permanencia.

Cuesta bastante salir de la zona baja...

El caso más reciente es del Deportivo de la Coruña el año pasado, es un ejemplo muy notorio. Un recién descendido de Primera al año siguiente puede volver a descender. Nosotros también sufrimos para mantener la categoría. En el fútbol ni el presupuesto ni el currículum sirve porque cada año es una asignatura distinta, hay que olvidar el pasado porque lo que vale es el presente. Ahora tienen una buena dinámica para no sufrir tanto.

¿Qué le parece el proyecto de Al-Sheikh al frente del Almería?

Como equipo me gusta bastante, es cierto que puede faltar experiencia, pero la juventud te da un rigor físico superior. Hay jugadores determinantes como Sadiq, un delantero de otra categoría. Este tipo de jugador es importante tenerlo porque en los momentos de la verdad aparecen. Iago Falque, Aleix Vidal o Charles ya lo hicieron en nuestro último ascenso, fíjate dónde llegaron. Disponer de esa calidad individual te da muchísimo.

¿Cuál es su opinión acerca de las últimas polémicas con el VAR?

Me pareció más sangrante la mano por la que le anulan el gol a Sadiq en Leganés porque ahí sí que no había ninguna imagen que pudiera corroborarlo. El codazo en función de la interpretación y a cámara lenta te lo puedes creer, pero en la mano no había ninguna imagen real que la demostrase. Me parece más increíble, pero ambas no dejan de ser muy rigurosas y al final influye la suerte de que te beneficie o perjudique. Ahora llevamos unos partidos que el Almería lo ha sufrido negativamente y hay que esperar a que cambie.

¿No cree que las decisiones son demasiado arbitrarias?

Cuando se utilizan nuevas tecnologías suele costar y la polémica ahora es día tras día. Dependiendo del ángulo de la mano es o no y todo esto lo pone en entredicho, pero hay que adaptarse. Antes nos quejábamos de que no había VAR para los piscinazos y hay que mejorar la herramienta para sacarle el máximo rendimiento, ya lo dijo el entrenador del Almería en esa rueda de prensa tan cabreado. Hay que darle un uso correcto, tiene mucho margen de mejora y eso es lo que deben corregir los profesionales.

¿Piensa que el Almería puede recortar la distancia con Espanyol y Mallorca?

Al Espanyol creo que no porque ya pasó su bache y me da que han cogido la directa, los veo por encima. El Mallorca tiene una plantilla inferior al Espanyol y puede que le venga ese bache, habrá que ver si el Almería es capaz de recortarle esos 5 puntos. Es complicado pero el Almería tiene que centrarse en mirar para arriba.

¿Le queda algún poso amargo por lo que se dijo tras relevar a Gorosito en el banquillo?

Lo bueno que viví supera por muchísimo lo malo. El último momento como entrenador no fue el más agradable tras estar tanto tiempo como jugador, pero son circunstancias derivadas del puesto. Ya he explicado varias veces lo que pasó en ese momento. Es mejor estar al margen de esa situación, lo que me encontré y la decisión de dejar el fútbol que tomé por intentar salvar al club al que le debía todo fue personal por parte de Alfonso y la familia al ser un momento clave. El club la toma y todo lo que se ha dicho desde fuera supongo que serían desconocedores de la situación. No me arrepiento porque logramos el objetivo de salvar al equipo y la entidad, que iba camino de la desaparición, lo que vino después es fútbol porque el fútbol no tiene pasado y ya sabemos lo que implica ser entrenador. No me queda ningún tipo de rencor. Si juntara todos los momentos intensos que viví con el Almería no tengo dudas de que muy mal debería pasarlo en algún momento para echarle algo en cara.