Sousa: "Pensaba en desistir cuando tuve la oportunidad del Almería y he sabido aprovecharla"

Dyego Sousa cayó de pie en Almería desde saltó al campo y mostró tener un nivel por encima de la categoría, despejando las dudas que habían acompañado su fichaje debido al gran periodo de inactividad que lo precedía. Ahora, tras ampliar su contrato por dos temporadas más, el 'matador' espera contribuir al ascenso asumiendo ese rol secundario a la sombra de Sadiq, al que le dedica elogios en esta entrevista.

¿Contento por esa renovación hasta 2024?

Para mí es un placer formar parte de esta familia, que me recibió muy bien, me siento en casa y es un placer representar estos colores y este escudo.

La afición parece haber reaccionado muy bien.

Es fruto también de mi trabajo y lo agradezco a la afición, al club y a la familia del Almería porque me siento en casa. Daré todo mi esfuerzo.

En apenas 390 minutos ha firmado 5 goles y 5 asistencias.

Todos están contentos conmigo y yo mismo también. Desde el inicio de temporada lo que importaba era el grupo y todos juntos conseguiremos buenos frutos a final de temporada.

¿Cree clave asumir con naturalidad ese rol secundario?

Vine siendo un jugador desconocido para mucha gente, no me refiero a la dirección deportiva. El míster me conocía un poco, pero llegué y mostré mi trabajo para conquistar mi espacio y creo que están todos contentos con mi aportación al equipo y yo también con Almería, que está siendo un salto grande para volver a ser feliz jugando al fútbol, que es lo que más me gusta. Estaba casi pensando en desistir cuando tuve esta oportunidad y he sabido aprovecharla para hacer feliz a esta ciudad.

Llegó con la temporada empezada, ¿de qué sería capaz haciendo la pretemporada?

Me siento muy joven, por eso asumí este desafío de renovar dos temporadas más. Nunca me relajé, estaba parado, pero siempre trabajando, y eso es lo más importante. Si hay momentos buenos hay que trabajar para continuar y, si son malos, para darle la vuelta.

¿Cuál está siendo su papel en el vestuario?

Soy un futbolista respetado por todos, pero lo he conquistado con mi trabajo y por la forma de respetarlos a ellos. He ganado una posición de líder, todos me escuchan, pero hay que tener confianza con todos. Igual que doy una bronca puedo recibirla si estoy mal, tengo que oír. Esa es mi personalidad.

La renovación es independiente a estar en Primera o Segunda...

El objetivo del club es Primera desde el inicio y mi renovación es pensando en Primera. Estamos bien en la competición, faltan diez partidos y los vamos a encarar con seriedad, como siempre, seguro que al final estaremos todos contentos.

¿Le ha sorprendido la Segunda española?

Es un poco nuevo, he jugado en Segunda de Portugal y cambia mucho el estilo de juego y el ritmo. La segunda vuelta está siendo más dura como en todas partes, equipos luchando por subir y no bajar, es una segunda fase más cerrada y tenemos que demostrar esa voluntad cada vez más.

¿Qué tal se ha adaptado a la ciudad?

No conocía antes Almería, pero he visto una ciudad muy guapa, perfecta para mí por el clima y las personas en la calle. Estoy muy feliz y espero seguir así a lo largo de los próximos dos años y si es posible renovar otros dos más.

Ha pasado por varios países, ¿por qué escogió el Almería?

Antes de venir aquí tuve oportunidades de ir a otros clubes y escogí Almería por estar en España, ya que este fútbol me encanta viendo de niño a Ronaldinho Gaucho, Cristiano o Messi. Era un sueño a realizar y creo que de todos los clubes que he pasado esta fue la renovación más fácil de hacer porque me siento feliz y tanto la dirección deportiva como el míster confían en mi trabajo.

Ahora les visita el Girona, un 'coco' los últimos años.

A partir de ahora todos los partidos en casa y fuera serán muy complicados. Tenemos que dar el máximo, en el último partido no estuvimos tan bien, pero el resultado fue bueno. En la recta final no vale la calidad solo, sino la voluntad de vencer por encima del adversario.

¿Cómo lleva lo de ser el segundo máximo asistente?

Es un ritmo de juego diferente que me gusta mucho. En otros equipos tenía la presión de marcar como hace aquí Sadiq, que es un excelente delantero y trabajar con él enfrente para mí es como si fueran míos sus goles y una asistencia en el contrato es igual que el gol (risas).

¿Cuáles han sido sus motivaciones para seguir?

Quería agradecerle a Dios esta oportunidad, a todos mis compañeros de equipo, la dirección del Almería, el míster, la comisión técnica y todos los que trabajan por ayudarme. Es fruto de mi trabajo junto a mis compañeros y quiero mostrar mi gratitud por la ayuda que me han prestado. Espero poder seguir así siempre.