El TAD no concede la cautelar para que Luis Suárez juegue en Cornellá

El Almería estaba pendiente de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en el caso de Luis Suárez, recibiendo la misma este viernes. Sin embargo, las noticias no han sido positivas para los rojiblancos al haber visto cómo el TAD le ha denegado la cautelar para que el ariete colombiano puede estar presente el domingo en Cornellá. La entidad indálica continúa reclamando, estando el caso ahora en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.

Éste podría pronunciarse antes del partido, por lo que el jugador viajará a Barcelona en caso de no recibir otra negativa antes de que la expedición ponga rumbo a Cornellá, si bien, salvo sorpresa en forma de recibir la cautelar de manera inopinada, el delantero no podrá actuar ante el Espanyol en esta última jornada en la que el Almería se juega la permanencia. El cuadro rojiblanco logrará su objetivo si gana o empata, pero también si pierde y no se da una de las siguientes combinaciones: que venzan tanto el Celta como el Valladolid, o que el conjunto vallisoletano empate y el vigués no pierda.

Luis Suárez fue expulsado hace una semana en San Sebastián después de una dura entrada a Le Normand en el tramo final del primer acto. Camino del vestuario, golpeó el monitor del VAR, que se fue al suelo, por lo que el Comité de Competición le impuso una sanción de dos partidos, además una de multa accesoria al club de 350 euros y de 600 al jugador. El Almería recurrió entonces al Comité de Apelación, siendo desestimado el recurso en el que podía leerse lo siguiente:

El hecho de que el Sr. Suárez empujara "el monitor del VAR, haciéndolo caer" no puede considerarse, per se, una conducta contraria al buen orden deportivo, en tanto que fue un hecho absolutamente extradeportivo, que se produjo fuera de los límites del terreno de juego y por un futbolista que ya no tenía ningún tipo de participación o incidencia en el encuentro, al haber sido expulsado del mismo, de forma absolutamente injusta e incomprensible, a juicio del recurrente [...] Piden que se tengan en cuenta las siguientes cuestiones: (i) se produjeron en un momento de enajenación del Sr. Suárez en el que se había visto injustamente impedido de continuar participando en el encuentro a causa de un error arbitral manifiesto (ii) el jugador se encontraba obviamente frustrado con la decisión arbitral adoptada tras la utilización del VAR, ya que el Sr. Suárez era consciente de que su expulsión podría directamente acarrear una suspensión adicional para el siguiente partido de la UD Almería, que se encuentra en plena lucha por evitar los puestos de descenso y continuar una temporada más en la máxima categoría del fútbol profesional español (iii) el jugador nunca quiso derribar el monitor del VAR y lanzarlo al suelo, sino que únicamente lo empujó en un momento de frustración (iv) el Jugador no causó ningún daño material al monitor VAR (v) los hechos que se le imputan al jugador no tuvieron repercusión en el encuentro, ni siquiera han tenido trascendencia mediática.

En caso de no recibir la cautelar por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, Sousa o El Bilal Touré ocuparán el puesto de delantero centro. El maliense reapareció ante el Real Valladolid, encuentro en el que Luis Suárez cumplió el primer partido de sanción, dos meses después de lesionarse, sustituyendo precisamente al brasileño, que realizó una notable primera mitad. Si el delantero colombiano no juega y el Almería desciende, el de San Sebastián habría sido su último partido con la camiseta rojiblanca; si la UDA sí logra la permanencia, el club rojiblanco tendrá que pagar ocho millones de euros por el ariete, que firmaría un contrato con la entidad almeriense hasta 2028, al estar así estipulado en el acuerdo por su préstamo.