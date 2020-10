En el CD El Ejido ya cuentan las pocas horas que restan para que el balón vuelva a rodar de forma oficial sobre el césped del feudo celeste, que este fin de semana dará la bienvenida al nuevo curso liguero 2020-2021. Será este domingo, a partir de las 18:00 horas ante el Real Betis B. Sobre este choque de arranque de campaña habló el técnico Tito García Sanjuán, que admitía que "la gente está con ganas, con la ilusión que merece la ocasión, el primer partido de liga. Plantilla y cuerpo técnico nuevo, después de muchos meses sin competir imaginad como está el vestuario, con ganas de que llegue el domingo y encima con presencia de público en las gradas, por suerte".

Sobre el rival, el entrenador maño comenta que "estamos hablando de un filial de un equipo de Primera División, por lo que la calidad ya se presupone y la tenemos clarísima. Jugadores muy jóvenes, con un gran futuro por delante. Hemos trabajado esta semana con la mente puesta en minimizar sus virtudes y hacerles daño en esas deficiencias que pueden tener". Además, anunciaba que "Adrián Cova es el único jugador, por un esguince de tobillo, que tenemos claro que no va a llegar al partido. El resto están todos con las molestias y sobrecargas típicas de estas fechas, pero estarán disponibles para afrontar el encuentro".

Contento con la progresión de su equipo a lo largo de la pretemporada, no esconde sus notables ganas empezar la competición de forma triunfal, pero desdramatiza una posible derrota explicando que "es el primer partido de liga, nosotros evidentemente queremos ganar, jugamos en nuestro estadio y queremos lograr los tres puntos, al igual que en el siguiente partido. Es una temporada muy corta y hay que empezar bien, pero es el primer partido de liga, habrá tensión, nervios... Eso se puede notar después de tanto tiempo sin competir. Nosotros estamos preparador para conseguir el triunfo, pero esto es fútbol y empatas, ganas o pierdes. Por ganar este partido no puedes creer que vas a estar ya todo el curso en la parte alta, no puedes bajar los brazos, hay que ir partido a partido y tratar de sumar de tres en cada uno".

"El equipo se va a vaciar, queremos que vengan 800 personas y que todas se vayan con una sonrisa en la cara”

Sanjuán tiene muy claro que su prioridad es que el CD El Ejido esté capacitado para ganar a cualquier rival y en cualquier estadio. "Lo dije el primer día, quiero que mi equipo sea competitivo. El partido va a tener muchas fases, ya que el Betis B va a tener posesión, así que trataremos de restarle eficacia. Ante el Motril y el Almería B ya competimos y ahora la diferencia es que hay tres puntos en juego y ya no tienes margen. Estoy totalmente seguro de que el equipo se vaciará sobre el césped", asegura el míster del conjunto de un Poniente almeriense que volverá a disfrutar con el retorna a una grada de Santo Domingo para ver a su equipo volver a jugar en bronce.

En ese sentido, el técnico zaragozano afirma que "la gente vendrá con la misma ilusión que venimos nosotros. Son momentos complicados para todos, lo que trataremos es que la gente que venga tenga una alegría. Que esas dos horas en el estadio se olviden de los problemas que seguro que tienen en casa. Que vean la entrega de unos jugadores por un escudo, unos colores, una ciudad... Hay que seguir con nuestra vida, pero la pandemia no es una broma, hay que seguir las normas. Tenemos que darle todo a la afición para tratar de convencerles, queremos despertar a esa afición que había hace décadas aquí. No somos nadie para exigirle nada a la gente de El Ejido, hay que provocarles esa cosa que les haga involucrarse. Ojalá este domingo vengan 800 personas, que es lo que permite la normativa, y se marchen con una sonrisa de oreja a oreja".