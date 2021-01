Yecla será el escenario en el que debutará como técnico del cuadro ejidense Fran Alcoy , que tomó las riendas del equipo del Poniente el miércoles. El valenciano, cosas del destino, dirigió en la campaña 2003-2004 a un Yeclano en el que hizo sus primeros pinitos como técnico y ante el que hoy inicia una nueva etapa al mando de un CD El Ejido en el que ha aceptado el reto de llevar a los celestes a unas posiciones mucho más cómodas para no perder la categoría. No será nada fácil, pero el equipo tiene ganas y calidad de sobra para mejorar su situación.

Alcoy: "La competición no nos da margen, no hay excusas, tenemos que arrancar ya"

En cuanto al once que presentará frente al Yeclano, el nuevo técnico del CD El Ejido comentó que, “más o menos lo tenemos claro, tenemos un par de dudas pero si tenemos ya un concepto de un 11 en la cabeza, es evidente”. Con respecto al estilo de juego que quiere implantar, aseguraba que “me gusta ganar eso es lo más importante, y si lo puedes hacer de forma brillante y bonita mejor, pero lo que hay que hacer es competir. Intento que mis equipos se caracterizen por dominar todos los registros que el fútbol te da porque esta categoría es muy camaleónica y te tienes que adaptar a algunos campos como el domingo, juegues tú como juegues vas a jugar a lo que ellos quieran, aunque tú lo intentes porque es una caja de cerillas y no te dejan hacer nada. Me gusta que mis equipos jueguen, pero cuando tengan que hacerlo con otro estilo pues toca competir”. Reconoce que el objetivo del equipo, dada su situación clasificatoria, es el de “no perder la categoría” aunque “esto es muy largo, porque si empiezas a ganar partidos te planteas muchas cosas”, pero tiene claro que “ahora mismo sólo te puedes plantear ir a Yecla a darlo todo, competir para sacar los puntos porque es un rival directo y no podemos excusarnos en que acabamos de llegar porque la competición no nos da margen y tenemos que arrancar ya”.