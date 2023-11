Torres: "Ojalá Bordalás sea como el Cholo y esté 15 años en el Getafe"

Ángel Torres, presidente del Getafe, próximo rival liguero de la UD Almería, afirmó este jueves que le gustaría que su actual entrenador, José Bordalás, fuera como el técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone y dirija al club azulón durante quince años. El máximo mandatario del conjunto madrileño se mostró muy contento con la figura de su entrenador, que cumple su segunda etapa en el Getafe tras su reaparición al final del curso pasado para salvarle del descenso.

"Todos cambiamos. Bordalás ha cambiado también. No es el mismo que fiché en 2017. Es un entrenador que ha cambiado. Ha cambiado en el vestuario y para bien. Por eso lo fiché. Mejor que yo hay pocos que conocen cómo funciona Pepe. Yo me alegro. Siempre digo lo mismo. Para mí Bordalás es un seguro de vida. No sé si por suerte, porque sabe mucho o porque se toma el trabajo a pecho. Es un tío muy valioso. Ahora está aquí para los próximos tres años pero ojalá esté como el 'Cholo', quince años", dijo.

Torres analizó la actualidad de su equipo durante la inauguración de las nuevas oficinas del Getafe y reconoció que están buscando a un jugador que pueda sustituir al lesionado Mauro Arambarri. "El Getafe es un club que trabaja todo el año. No por la lesión de Arambarri, tenemos fichas y podemos fichar. Si vemos algo asequible y que no haya ningún problema, cubriremos el centro del campo. Aunque hemos recuperado a Milla de la lesión, espero que algo vamos a traer", comentó.

Asimismo, se refirió a la situación de Enes Ünal, que empieza una nueva etapa en su recuperación tras sufrir hace meses una grave lesión en una rodilla. "Todos los días hablo con él. Desde que se lesionó me preocupa mucho, pero ahora más. Hoy se va a su país para tener una revisión con los médicos que le operaron y con los de la selección. Va a estar quince días fuera. Cuando vuelva, igual a mediados de diciembre, puede volver a entrenar. Jugar, hasta finales de enero, yo creo que no. No hay que meterle prisa", informó.

Y sobre si dialogó con Bordalás de la reunión que mantuvieron los entrenadores en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), manifestó que apenas pudo hablar con su entrenador "unos segundos". "Estaba en el coche y me comentó que todo bien y que fue interesante dialogar y hablar. Pero nada más. No puedo saber lo que pasó, son cosas privadas de ellos. Ahora cuando nos veamos, que se irán de vacaciones, hablaremos y me contará con más detalle", finalizó.