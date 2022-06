Tortugas de URA, coronadas en España

El posicionamiento del rugby almeriense en el panorama nacional, hasta ahora logrado y consolidado por la militancia durante ya siete temporadas del equipo senior masculino en División de Honor B, ha recibido ahora un nuevo impulso de gran relevancia gracias al talento y el trabajo de su sección femenina. Hasta cuatro jugadoras con presente o pasado reciente cruzado han sido convocadas por la Selección de Andalucía y se han alzado con el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Rugby Seven, el CESA. Tres de ellas, Claudia Melero y Loli Castellano, actualmente en URA, y Alba Martínez, tortuga hasta el año pasado, lo han logrado en categoría Senior, e Inés Ortega en Sub-16.

El club ha mostrado su orgullo por la confirmación del avance tan notable en la cantidad y calidad de las chicas rugbiers de la provincia, de las que se esperan grandes cosas que ya empiezan a tomar forma. Al frente de la sección, Cristina Romero presume de jugadoras formadas y de jugadoras en formación, como el caso de la propia Inés Ortega, la cual podría hacer ‘doblete’. No en vano, se ha proclamado campeona en su categoría, pero este fin de semana se encuentra de nuevo convocada por Andalucía para el CESA en una categoría superior, la Sub-18, con serias opciones de victoria. Su familia tuvo claro desde el principio todo lo que el rugby podía aportarle como deportista y como persona.

Así, su padre, José Antonio Ortega, aficionado al oval, lo ha dejado muy claro: “Cuando nos planteamos que Inés hiciera deporte, no lo dudamos, el rugby, un deporte en equipo, completo donde los haya y que inculcaba valores humanos en las jugadoras”. Ha recordado que empezó en el XV de Hortaleza, en Madrid, “y desde los primeros entrenamientos vimos que dimos en el clavo, ya que Inés disfrutaba jugando”. Por trabajo la familia vino a Almería, “y una de las cosas que comprobé primero es si había rugby, indagué, descubrí a URA, no lo dudé, inscribí a Inés y comenzamos la temporada, una de las mejores decisiones que hemos tomado”. El acogimiento fue “magnífico” y se sintieron parte de Almería.

La convocatoria con la andaluza “ha sido el premio a un año de trabajo duro”, y así lo ha destacado también la joven Inés, que se siente feliz con el oval: “Me gusta la disciplina y el respeto que hay dentro del equipo, el vínculo especial que se crea entre tus compañeros, me gusta que sea un deporte de equipo, en el que cada uno aporta lo mejor de si mismo para conseguir un objetivo común, y de hecho es importante para mí saber que tengo valor dentro del equipo, que mi esfuerzo merece la pena y que mis compañeras confían en mí y me apoyan en todo momento”. A su edad, ha hecho una disertación perfecta del rugby.

Ha abundado en ese sentido añadiendo que “me ayuda a motivarme y a seguir trabajando para crecer como jugadora y para tener más herramientas a la hora de enfrentarme con otro equipo”, textualmente. Sobre lo vivido con la andaluza, “no paraba de aprender cosas nuevas y creo que las concentraciones que he hecho han sido inolvidables, muy intensas y agotadoras, pero en las que salir convocada ha sido siempre como un premio y una oportunidad de conocer mis puntos fuertes y débiles”. Ambiciosa, “me han ayudado a reconocer cosas que tengo que mejorar y me han motivado a progresar”. Lo mejor “es la convivencia y compartir esta increíble experiencia, formando un grupo muy compacto que a la hora de jugar ha dado la sensación de ser un equipo y no una selección”.

De Tavernes, Valencia, a Mallorca, para sendos CESA, Inés tiene modelos en el club también campeonas de España en Senior. En su repaso Claudia Melero ha reconocido que “cada jornada era más difícil que la anterior, se convirtió en una rutina difícil, cuatro horas de coche, entrenábamos unas nueve horas a lo largo del fin de semana con temperaturas altísimas y nivel de exigencia propio”. Personalmente “no esperaba ser convocada para el campeonato, porque veía un altísimo nivel: entre mis compañeras había chicas que habían jugado con la Selección Española”. Al final, “muy agradecida con todas las personas que me apoyaron y confiaron en mí cuando yo misma no lo hice”.

Además, se ha mostrado “contenta con todos los sacrificios personales y como grupo que hemos hecho para llegar aquí”. Es un gran logro que debe servir a la apuesta de crecimiento: “Aun no creo que seamos campeonas de España y espero que ayude a las familias de niñas de categorías inferiores a animar con el mismo ímpetu a sus hijas a practicar un deporte como este, que nos ha dado tantas alegrías”. Una de ellas ha sido el reencuentro con Alba Martínez, más conocida como ‘Alborota’ en el mundo rugbier, de formación URA y becada por la Universidad de Sevilla. Ella fue tercera del CESA el año pasado, “totalmente diferente, muy duro para mí por ser mi primera vez rodeada de gente que ha estado en la nacional y con mucha experiencia”.

Este vez ha podido “disfrutar mucho más de la experiencia, y más junto con mis grandísimas ex compañeras de URA”. En cuanto a las convocatorias, lo suyo fue sufrir un poco más: “Venía de lesión y no pude dar el cien por cien, pero por cosas del destino quisieron los astros que fuera al campeonato y representar a mi tierra”. Una vez allí, “una mezcla de sentimientos encontrados, impotencia, nervios, incertidumbre, alegría y, sobre todo, unión”. Su experiencia le dice que “la andaluza es eso, unión y familia” y la victoria “fue increíble, ya que teníamos la espinita del tercer puesto y queríamos el oro si o sí”. Los últimos segundos fueron de tensión, “me comí hasta los dedos de las manos”, y en el pitido “casi me caigo al suelo, me temblaban las piernas me dolía todo, menos el corazón”. Avilés vio coronarse a las tortugas vestidas de Andalucía.