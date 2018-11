Trato de grande a L'Illa Grau

Arrancó con derrota ante el Ibiza de Piero, ganó a Textil Santanderina por 3-1 y en la tercera jornada doblegó por 0-3 a Manacor en esa pista en la que tanto sufrió Unicaja la semana anterior. Ello hace que las alarmas en el seno del equipo verde estén encendidas, como suelen estarlo ante cualquier rival, pero con el aviso extra de que este UBE L'Illa Grau no es el de años anteriores, peleando por abajo. Está bien claro al contemplarlo en el paquete de arriba con 6 puntos de los 9 posibles, lo que a Manolo Berenguel le parece normal: "No me sorprende para nada porque tiene jugadores expertos que vienen de jugar en ligas extranjeras, el opuesto la argentina y el colocador la alemana, y al final el jugador se crece, su nivel crece y el equipo lo agradece". Son los grandes referentes del cuadro castellonense.

De hecho, el preparador ahorrador los nombra directamente cuando hace análisis de situación antes de culminar los entrenamientos y emprender viaje a la capital de la Plana: "UBE L'Illa Grau es un equipo que va de menos a más, con jugadores importantes como los que he referido, casos de su colocador, Carlos Mora, y de su opuesto, Kukartsev, bien acompañados ambos de unos buenos centrales y de unos 'cuatro' que son muy 'jugones'". Ya no es la composición de la plantilla tan solo, sino de su buen rendimiento como grupo: "Al final es un equipo fuerte, viene de ganar las dos últimas jornadas, va al alza, un equipo complicado que en su casa seguro que va a jugar muy bien".

Ante todo lo expuesto, deja claro Berenguel que a su Unicaja Almería le aguarda toda una "prueba de fuego este fin de semana". Por lo tanto, y ante la proximidad de la visita que Urbia realizará al Moisés Ruiz en la jornada 5, sobre decir que ni se le pasa por la cabeza a nadie de la expedición blanquiverde: "Como decimos los entrenadores, hay que ir partido a partido, paso a paso, así que nuestra mente está en L'Illa Grau, que es un hueso bastante duro de roer, y tenemos que afrontar el partido de la mejor manera posible, y pondremos la mente en el siguiente rival solo cuando toque; sin más, sobra decirlo, todos nuestros sentidos están puestos en L'Illa Grau". Esa es la orden del entrenador y así se ha venido trabajando.

En ese sentido, Manolo Berenguel desvela que la semana verde ha sido "tranquila después del juego que se realizó el fin de semana pasado contra Melilla", algo que se traduce en "muchas ganas de que llegue el fin de semana, ya que tenemos un rival importante", completa el entrenador, que a su vez vuelve a dar igual toque de atención a sus jugadores que otras veces atrás: "Quizás si tuviese que decir algo llamémosle más negativo, sería que hay jugadores expertos y otros no tanto, pero los menos siguen a los más".