Trece futbolistas han sonado para el Almería en lo que va de verano

Desde la llegada de Turki Al-Sheikh a la propiedad, la UD Almería se convirtió en un imán en cada mercado de fichajes. Saber que se trata de un club con potencial comprador pero a la vez vendedor lo convierte en un potente foco de atracción para que los agentes de turno coloquen su mercancía en los días previos a la apertura oficial del mercado de fichajes. Tanto es así que desde acabase la competición el pasado 4 de junio, se han contabilizado más de una docena de futbolistas situados en la órbita rojiblanca.

La cuenta la lleva el colaborador de Diario de Almería Raúl Piñeiro en su perfil de twitter, y hasta la fecha concretamente serían trece los jugadores que han sonado para la UDA a lo largo de estas semanas. Son nombres para distintas posiciones y de diferentes perfiles, y si bien muchos de ellos encajan en los puestos que la dirección deportiva anda buscando reforzar, lo cierto es que en su mayoría no dejan de ser colocaciones interesadas de los agentes de turno para poner en el escaparate su producto.

Vamos a empezar el hilo de fichajes del Almeria. A ver cuantos aciertos al cierre del mercado... #mercadoUDA https://t.co/thyFhZDBtT — Raúl Piñeiro Rguez. (@raulicoblantons) June 10, 2023

Así, los seguidores rojiblancos comprueban cómo día tras día se incrementa el listado de futuribles. El primer nombre en saltar a la palestra fue el del medio portugués de apenas 17 años Joao Gonçalinho, perteneciente a la disciplina del Os Belenenses. Cuadraría en el perfil de fichajes portugueses tipo Gui Guedes o Samu Costa, pero no parece haber nada firme sobre la mesa.

En este medio avanzamos el interés por el mediocentro francés Andy Diouf, que milita en el Basilea, si bien el alto coste de una posible transferencia (los suizos acaban de abonar 5 millones al Rennes para adquirirlo en propiedad) alejan la llegada del elegido mejor joven de la Conference League el pasado curso. Es obvio que el club busca un recambio para De la Hoz y probablemente Eguras. En orden cronológico el siguiente es el extremo franco-marroquí del Toulouse Zakaria Aboukhlal, información adelantada por el periodista italiano Matteo Moretto y que tampoco parece acabar de cuajar.

Acto seguido, coincidiendo con el anuncio del fichaje de Vicente Moreno para el banquillo en sustitución de Rubi, emergió la opción de Sergi Darder como cerebro del nuevo proyecto rojiblanco. Lo cierto es que el centrocampista balear tiene muchas novias tras de sí y las escasas opciones de que la UDA pueda captarlo pasan por jugar la carta de la estrecha amistad que lo une con el técnico valenciano. El interés fue anticipado por Canal Sur, que también adelantó lo de Moreno.

Poco después, y de forma consecutiva saltaban a la palestra los nombres de dos jugadores españoles enrolados en equipos de la capital italiana: el extremo Carles Pérez (propiedad de la Roma aunque cedido en el Celta el curso pasado) y el mediapunta Luis Alberto (Lazio). Se trata de futbolistas que darían un salto de calidad al plantel, si bien también tienen muchos pretendientes a su alrededor. Otro jugador lazial vinculado al Almería ha sido el joven argentino Luka Romero, por quien también habría preguntado el AC Milán.

Luego surgieron nombres más exóticos como el de Nathan, lateral diestro del Santos, cuyo presunto interés vendría determinado para mejorar las prestaciones de Houboulang Mendes en el carril, o Kevin Kelsy, delantero venezolano del Shakhtar Donetsk ucraniano, ambos con ínfimas opciones de recalar en el Power Horse.

El ascenso del Deportivo Alavés, además de la venta de Nikola Maras al 'Glorioso', trajo consigo igualmente la vinculación de Rubén Duarte con la UDA. Todo viene determinado porque el lateral zurdo cumple contrato y por su condición de almeriense, si bien a día de hoy la dirección deportiva indálica no busca en el mercado un jugador para dicha demarcación.

El 25 de junio el nombre de Santiago Colombatto, mediocentro defensivo argentino del Famalicao portugués, se vinculó también al Almería. Sus derechos deportivos pertenecen al León mexicano y al parecer otros clubes tan variopintos como Hellas Vernoa, Krasnodar, Oporto y Real Oviedo también estarían en la carrera.

Un día después, el lunes 26, Arnau Tenas, que se encuentra disputando la Euro sub-21 defendiendo la portería de España, anunciaba que el Barcelona no iba a ejecutar la renovación de su contrato con el filial blaugrana y se convertía en agente libre, por lo que a las pocas horas era asignado como futurible rojiblanco al no estar aún claro que Fernando y Mariño vayan a formar la dupla bajo palos. Hasta donde Diario de Almería sabe, no es el perfil que gusta.

Este mismo miércoles el último en agregarse al extenso listado es el Flaco Pérez, un delantero argentino de 22 años de edad que milita en el Palmeiras brasileño y por el que el Almería ya se habría interesado en la pasada ventana invernal según recoge la cuenta @CentralVerdao_. La información escondería tras de sí unas grandes dosis de humo.