La escuela municipal Tres60 abre las inscripciones para el III Torneo de Velocidad de Feria

A las puertas de la feria en el mes de agosto, es momento de inscribirse al III Torneo de Velocidad de Feria que la Escuela Municipal de Patinaje organiza con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. El evento deportivo se realizará en los aledaños del Estadio de los Juegos Mediterráneos y el objetivo del club Tres60 es animar a los patinadores y deportistas que deseen afrontar retos en solitario o en equipo a través de esta actividad.

El Torneo de Velocidad consistirá en conseguir la mayor distancia en un circuito previamente establecido de un kilómetro patinando durante media hora o una hora que dura la competición según la modalidad que se elija, aunque no es obligatorio correrla seguida en caso de participar en la modalidad individual.

Todos los que participen deberán tener en cuenta el siguiente requisito, puesto que se podrá participar con patines en línea o en clásicos ‘quads’ de cuatro ruedas. No está permitido utilizar otro medio que no sean los anteriormente citados al igual que no está permitido usar ningún medio de apoyo auxiliar como motores eléctricos, combustión, viento o similares.

La competición está abierta para deportistas desde 8 años hasta 17 años (con autorización paterna) o mayores de 18 años sin autorización paterna. Las modalidades que tendrá el torneo de velocidad serán: Infantil mixto individual (para patinadores de 8 hasta 14 años), que consiste en conseguir el mayor número de kilómetros en el circuito previamente establecido, patinando durante 1/2 hora que dura la prueba, aunque no es obligatorio correr los 30 minutos seguidos, pudiendo hacer paradas en la misma, siempre y cuando no entorpezca a los demás participantes.

Y por otro lado, la modalidad Senior mixto individual (para los patinadores de 15años en adelante), que consiste en conseguir el mayor número de kilómetros en el circuito previamente establecido, patinando durante 1 hora que dura la prueba, siempre y cuando no entorpezca a los demás participantes.

La Escuela Municipal Tres60 Almería ya ha abierto el plazo de inscripción para que todo amante del patinaje hasta el día 16 de agosto. No aceptarán inscripciones pasada la fecha anteriormente dicha. A través de la web http://almeria.clubtres60.com/, los interesados podrán encontrar toda la información del torneo y mandar la documentación que necesitan por el correo a almeria@clubtres60.com.