La UAL participa en la vuelta de los Campeonatos de España Universitarios

La intención es que el ‘vacío’ se quede en solo una edición, y no dos, dando un paso decidido al frente contra el coronavirus. En el curso 2019/2020 llegó la pandemia y todo quedó suspendido, y en el 2020/2021 se recuperó la actividad local deportiva en los campus, cada uno a su ritmo, pero sin Campeonatos de Andalucía y, por ende, sin Campeonatos de España, o eso parecía. Y es que el curso 2021/2022 se presenta con un reto lanzado por el CSD al que ha dado respuesta positiva UAL Deportes: recuperar los CEU de 2021 antes de que concluya este año, tomando como base de clasificación los resultados en los últimos CAU disputados. Así, la convocatoria ha sido en todas las modalidades, si bien saldrán adelante solo unas cuantas debido a la negativa de participación de varias universidades. En ese contexto, la UAL presentará dos selecciones masculinas y dos femeninas, más en concreto de fútbol once, con lo que se arranca de modo inminente, y voleibol, y de balonmano y fútbol sala respectivamente.

Pedro Núñez ha dejado claro que “una vez más la Universidad de Almería demuestra su total compromiso con sus estudiantes y con el deporte”, puesto que “no se esperaba hace un par de meses que se disputaran competiciones universitarias este 2021”, pero “sin embargo el CSD decidió proponerlas y hemos reaccionado rápido para no faltar y así empujar a la vuelta a la normalidad”, textualmente. El director de UAL Deportes ha explicado que “esta convocatoria inesperada ha supuesto que muchas universidades no hayan podido plantear su participación, debido a falta de presupuesto”. En el caso de Almería, donde evidentemente tampoco se contaba con ello, “una vez más se va a realizar un esfuerzo, tanto de gestión como económico, para mantener ese compromiso permanente antes citado con sus alumnos, dentro, en este caso, del ámbito competitivo”. Además, “la ilusión de retomar por fin la competición universitaria, después de un año y medio de paralización, compensa con creces las dificultades”, ha reconocido.

Estas no solo son económicas, sino de tiempo de preparación, pero Núñez ha puesto en valor que “de nuevo nuestros estudiantes podrán representar con máximo orgullo a nuestra institución en el ámbito nacional”. Así, estos CEU in extremis correspondientes a 2021 “servirán como punto de partida de la reactivación del programa de los grupos de entrenamiento de todas las modalidades deportivas de cara a los campeonatos de 2022, que se espera que se desarrollen este curso con normalidad”. De tal modo, “quien esté interesado en formar parte de las selecciones podrá empezar a entrenar muy pronto para ganarse un puesto”, ha añadido, con una planificación coordinada, como siempre, por el responsable de competiciones internas de UAL Deportes. Se trata de Manuel Calvo: “Es importante destacar el gran compromiso y la apuesta decidida de la UAL con las competiciones, pues a pesar de no haber partida presupuestaria para ellas, en cuanto se supo que habría CEU rápidamente se dio el visto bueno para participar”.

Ha detallado que la Universidad de Almería estará presente en fútbol once, acudiendo con la selección masculina. Será en breve, entre los días 20 y 23 de este mes de septiembre, organizada por la Universidad Camino José Cela en Madrid. Cronológicamente seguirá con el fútbol sala femenino, entre los días 25 y 27 de octubre, con organización de la Universidad Politécnica de Madrid. Ya en noviembre competirán los dos últimos combinados almerienses, el voleibol masculino, entre el 15 y el 18, y el balonmano femenino, entre el 22 y el 25, ambos en la Universidad de Granada. Además, habrá Campeonatos de España de hípica, esgrima, tenis, baloncesto, judo, triatlón y pádel, más varios deportes individuales sobre los que UAL Deportes no puede adelantar nada, según ha matizado Calvo, “a diferencia de los de equipo, no tenemos entrenamientos, por lo que es difícil saber si contaremos con deportistas”, puntualizando algo clave: “Pueden participar alumnos matriculados en el curso 2020-21 y en el curso 2021-22”.

Respecto al CEU de fútbol, que ya se avecina, el sorteo de la competición se realizó el pasado jueves día 2 y encuadró a la UAL en el grupo B junto a Vic, Francisco de Vitoria y Zaragoza, quedando en el grupo A Valencia, UCAM, Valladolid y Camilo José Cela. El sistema es liguilla a una vuelta, clasificándose directamente para la final el primero de cada grupo. Los partidos clasificatorios serán a 25 minutos por cada parte, dado que se juega todo de seguido entre la tarde del día 21 y la mañana del día 22, mientras que la final será el único choque del día 23 y se disputará a los 45 minutos habituales por cada tiempo. Para Calvo, experimentado en este tipo de citas, “en principio hemos tenido suerte con el sorteo, porque a priori el grupo A es más complicado, aunque en las competiciones universitarias nunca se sabe, pues se producen bastantes cambios de un curso a otro y en esta ocasión, además, son ya casi dos años sin competir y apenas conocemos a nuestros rivales”, ha advertido.

El seleccionador de la Universidad de Almería seguirá siendo José Antonio Indalecio ‘Inda’, cuyo mensaje principal es que “este CEU es una incógnita”. En esa línea, la primera es la relativa al propio equipo, “no nos vemos ni entrenamos juntos desde 2020 y hay que cuadrar muy bien los entrenamientos con las pretemporadas de los equipos federados en los que militan habitualmente los estudiantes”. Sin embargo, no le ha faltado contundencia a la hora de plantear las expectativas con las que se viajará: “Con este escudo son siempre conducentes a salir campeones”. En todo caso, será una buena experiencia, seguro, porque a pesar de que “va a haber pocos jugadores ‘veteranos’” e independientemente del resultado, Inda ha destacado que “se reactivará el grupo de nuevo de cara a los CAU de 2022 nada menos que en un CEU”, así que “es un regalo que nos hacen”, ha confesado. A esto cabe añadir que se conoce la sede a la perfección, porque en ella la UAL jugó su último Campeonato de Europa en 2019 colgándose el bronce y ganándose el respeto, la admiración y la simpatía de todas las delegaciones continentales por su deportividad y compañerismo.

Manuel Calvo ha insistido, no obstante, en que “es una competición que se presenta complicada después del largo parón motivado por la pandemia, en el mes de septiembre, sin apenas margen para prepararla y teniendo que formar equipo prácticamente desde cero”. La última competición que disputó este equipo fue precisamente el referido Europeo, “y la gran mayoría de aquel grupo ya ha finalizado sus estudios o bien se encuentran jugando en equipos semiprofesionales fuera de Almería, así que sólo quedan cinco o seis jugadores de aquel fantástico bloque”. Sin embargo, Calvo igualmente ha recordado que “la UAL siempre da lo mejor de si misma, tenemos una larga trayectoria que avala el gran trabajo que venimos haciendo en los últimos doce años, por lo que se afronta la preparación y la competición con muchas ganas y con optimismo”. Pies en la tierra, “sabemos que será difícil”, pero a por todas: “Las ganas de volver a afrontar una competición universitaria nacional supera con creces las dificultades; después de tanto tiempo ya estábamos ‘desesperados’ por volver a ponernos en marcha en el ámbito competitivo”.