El equipo femenino de la UD Almería consiguió su primera victoria de la temporada —que prolonga la racha sin perder de manera ininterrumpida a tres partidos— después de superar durante los 90 minutos al CD Castuera. Las rojiblancas se adelantaron al filo de la media hora de juego con un tanto de María Flores, mientras que Fátima lograba el 2-0 definitivo en la segunda mitad. Hubo ocasiones como para un mayor resultado, pero de todos modos, los tres puntos fueron almeriense.

Álvaro García Búrdalo puso en liza a un once formado por Andrea Ríos; Chelo, Esther, Irene, Flores, María Flores, Pilar, Anita París, Sonia Piña, Paqui y Fátima. El encuentro comenzó con igualdad, aunque con el Almería teniendo mayor posesión de la pelota. No obstante, al cuarto de hora las acciones de cara a gol no llegaban y, en esas, le fue anulado un gol al conjunto visitante por un claro fuera de juego.

En el minuto 28 aparecería María Flores para transformar el 1-0. Por aquel entonces, nuestras representantes ya se habían adueñado por completo del peso ofensivo hasta que la pelota quedó suelta en el interior del área y la centrocampista le pegaba según venía para superar a Aroa.

El primer tanto de la contienda derivó en que las rojiblancas se estiraran más y encontraran llegadas claras como para haber ampliado la distancia antes del descanso. Así pues, Paqui remató fuera por poco, Sonia no acertó en un mano a mano con la portera y un intento de Fátima se fue desviado por poco.

Ya en la segunda mitad, el guion volvió a dejar a un Almería Femenino superior. Solo había pasado un minuto de la reanudación cuando la guardameta pacense tuvo que esforzarse para evitar que las almerienses volvieran a marcar. Poco después Paqui recogió el cuero, pero no encontró portería en su remate.

Era cuestión de tiempo la llegada del 2-0 y fue el minuto 53 el momento en el que apareció. Fátima se hizo con la posesión y se marchó con potencia hasta que finalizó la jugada con un golpeo seco, imposible para la portera del CD Castuera.

Lejos de conformarse con este resultado, las jugadoras rojiblancas siguieron presionando y creando acciones ofensivas. Eva Campoy sería protagonista de algunas de ellas en la recta final. Sin embargo, no habría más goles.

Tras este 2-0, el conjunto femenino de la UD Almería obtuvo su primer triunfo en la temporada dentro del grupo IV de la Primera División Nacional. Además, nuestras representantes han puntuado en los tres últimos encuentros que han disputado, confirmando su buen arranque liguero.