No fue un derbi completo, porque sin el calor de una afición arropando a su equipo desde la grada, sin el ambientazo típico de este tipo de enfrentamientos entre paisanos, no es ni de lejos lo mismo. Aún así, Poli Almería y Unión Deportiva Almería B no defraudaron sobre el terreno de juego de la Ciudad Deportiva de Los Ángeles en el que se disputó un duelo capitalino que acabó llevándose el filial por 0-3.

Era la primera vez que ambos conjuntos se veían las caras en la capital, lugar en el que nacieron las dos entidades, ya que el pasado curso, en el que coincidieron también en este Grupo IX de Tercera División, el Poli jugó sus partidos como local en la Ciudad Deportiva de Viator, tras verse obligado al exilio por las obras en el Emilio Campra. Dicho choque cayó por 1-3 del lado de un filial que en la segunda vuelta no pudo actuar de anfitrión al suspenderse la competición por la pandemia de COVID-19.

Los locales pidieron penalti por derribo a Sergio Ponte y Kevin en dos polémicas jugadas en los minutos 16 y 40.

Los de Nandinho trataron de llevar la iniciativa, tuvieron algo más de posesión desde el inicio pero se toparon con un cuadro local muy bien asentado que no les permitió desplegar su juego. Gran labor defensiva intensidad de un Poli que fue el primero en protagonizar una llegada al área contraria. Corría el minuto 9 cuando Marcos se marchó por banda derecha y centró al área, pero no encontró rematador. Un minuto más tarde, en la siguiente jugada, Josema remató de cabeza, pero no cazó bien el esférico y su testarazo fue muy flojo.

Juanfran Miras tuvo que realizar su primer cambio en el 22', al salir lesionado el capitán Segura tras una falta de Albiar. Varios minutos antes, en el 16', los locales pidieron penalti por un derribo a Sergio Ponte, pero el colegiado no señaló nada. La UDA B siguió sin encontrar huecos para hacer daño a los locales, pero ya en el 32', en el primer fallo defensivo del Poli de todo el partido, Appiah aprovechó para internarse en el área en una jugada que acabó en córner, preludio del 0-1. Tras el saque de esquina, barullo en el área, Aitor Puñal cazó el esférico y adelantó a un cuadro unionista que en el 38' haría el 0-2, al transformar Fermín un penalti, con el que el duelo se iría al descanso, no sin antes otra polémica con otra caída en el área del filial, esta vez de Kevin en el 40', aunque fue menos claro.

La UDA B comenzó la segunda mitad con más tranquilidad, dada su ventaja, ante un Poli volcado que jugó más en campo contrario en busca de recortar dicha distancia. Lay, en el 52' y en el 60', probó suerte con dos disparos lejanos que se marcharon fuera. Estaba mucho mejor el anfitrión en un segundo período que tuvo en el 70' un episodio tenso con empujones entre jugadores y cruce de palabras entre ambos técnicos, que vieron la amarilla. Poco después un miembro del cuerpo técnico visitante sería expulsado del banquillo.

Entre la tensión con la que se encaraba la recta final del choque, los locales no cesaban en su empeño de buscar la meta defendida por Lluís, tuvieron varias ocasiones para poner más emocionante el derbi pero no fue su día de cara al gol. Desde los alrededores del recinto un grupo de aficionados locales daba su aliento a los de Miras, pero finalmente los tres puntos se fueron al bolsillo de un filial que estuvo sublime en defensa cuando más apretó un Poli que se dejó la piel pero se quedó sin premio alguno ante un oponente con una diferencia de presupuesto abismal y que hizo el 0-3 en el descuento.