UDA B-CD El Ejido: hablan los entrenadores

Navarro: "Seguro que nuestra afición estará con los chavales".

El técnico rojiblanco analizaba esta semana este derbi como “un partido dificilísimo, son dos, equipos con objetivos totalmente distintos y nos queda rearmarnos y plantarle cara al CD El Ejido”. Pase lo que pase ante los ejidenses, Esteban Navarro es consciente de que su equipo necesita mejorar en muchos aspecto, por lo que destaca que “siempre decimos desde que empezó la Liga que estamos abiertos a que el equipo pueda mejorar. Ahora se abre un mercado y si existen esas posibilidades de mejorar lo que haya será bienvenido quien pueda aportar cosas. Es algo que hay que ver, cómo está el mercado y si es posible”. Sobre el ambiente que se vivirá hoy en el Mediterráneo, comentaba que “no tenemos queja nunca de la afición que ha estado con nosotros. Siempre ha estado con el equipo apoyándolo y es consciente de la situación que vive. Son chavales jóvenes y ese apoyo lo van a agradecer. La afición se mueve en función de lo que le ofreces, eso es una realidad en fútbol y hay que saber asumirlo. Va a ser un derbi bonito por lo que se genera alrededor y seguro que estarán con los chavales, pero en el verde hay que transmitirle esas ganas para que sigan apoyándonos”. Que se están buscando refuerzos para la segunda vuelta parece ya un secreto a voces, pero para que lleguen deben darse de baja algunas de las 25 fichas ya cubiertas. “Estamos en una categoría profesional y aunque sean chavales jóvenes saben cómo se mueve este mundo. Ahora por desgracia con la baja de Guirao [se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla] se abre una posibilidad. A nivel contractual no sé cómo estará la gente y a nivel deportivo hay que ver las posibilidades que hay que haya cambios. Estoy en contacto con Ibán Andrés pero no depende directamente de mí”, finalizó.

González: "Tendremos que hacer las cosas muy bien".

Por su parte, el técnico del CDEl Ejido, decía en la rueda de prensa previa a esta jornada que “es un partido bonito, porque la gente lo vive de manera especial. Intentaremos hacer disfrutar a nuestra gente con nuestro juego y con un buen resultado”. Sobre si la semana de trabajo ha sido distinta a las anteriores, el malagueño reconocía que “para nada, hemos preparado un partido más, sabiendo que tenemos un buen rival enfrente. Será un partido muy competido y hay que hacer las cosas muy bien. Como todos los equipos creemos que tienen sus puntos donde podemos hacer daño y sus puntos fuertes, donde hay que tener un especial cuidado. En esa linea hemos trabajado”. Sobre el rival, comentó que “solo han ganado uno de los últimos doce partidos, pero los han competido todos y han estado cerca. Cuando están abajo evidentemente es porque están cometiendo errores, pero un partido siempre es muy abierto y puede pasar cualquier cosa. Como no hagamos muy bien nuestro trabajo, en esta categoría cualquiera le gana a cualquiera”. González, por otro lado, volvía a destacar las numerosas bajas con las que cuenta su equipo e informaba que “no terminamos de dejar la enfermería a cero. Es un handicap grande, te obliga a hacer cambios cuando ya has encontrado tu once. Intentaremos sacar al equipo más competitivo posible. Vamos a competir de nuevo, a seguir en la linea que vamos, tratando de sumar otra vez fuera de casa”. Sobre la afición celeste, está “convencido de que van a hacer que nos sintamos casi como en casa, van a hacer mucho ruido. Nos va a apoyar muchísimo y eso nos va a venir genial. Sabemos que es un partido especial para ellos y trataremos de poner toda la carne en el asador para que los puntos vuelvan para casa”.