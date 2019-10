La UDA mide ante el líder su fuerza como aspirante

Juanma ha debutado con el filial y ya sabe lo que es entrenar con el primer equipo

Juan Manuel Segura Zamora 'Juanma' apenas es mayor de edad y ha pasado de jugar en el Quesada a entrenar con el primer equipo de la Unión Deportiva Almería. Su edad y su equipo es el Juvenil División de Honor de Miguel Compán aunque también se ha estrenado con el filial -dos partidos- y este miércoles trabajó a las órdenes de Pedro Emanuel con el primer equipo. El jugador va paso a paso pero de manera firme y en UDA Radio explica la experiencia que está viviendo. "Estoy muy contento. Hace unos meses estaba trabajando en mi pueblo y ahora he llegado a un filial y estoy entrenando con un primer equipo como el Almería. Es un sueño. Yo estaba en mi pueblo -Quesada (Jaén)- y Alberto Lasarte y Agustín Sánchez me veían jugar cuando venía con el equipo de mi pueblo y contactaron con mis padres para que viniera. Estoy encantado", explica con desparpajo en la entrevista de la radio oficial.

Está siendo una experiencia intensa: "Yo nunca había salido de mi casa. Meterme en un piso en otra ciudad y tener a mis padres lejos nunca lo había imaginado. La Liga Nacional es complicada pero la División de Honor o la Tercera División hay mucha diferencia. Yo entrenaba dos días a la semana y ahora trabajo todos los días y estoy muy contento". Él juega en el centro del campo y confiesa: "Sergio Busquets y Petrovic son mis ídolos. Para mí son los mejores; no conocía a Petrovic y desde que lo vi me encantó. Hoy estoy muy contento porque he podido entrenar con él e incluso hemos charlado después del entrenamiento. Me ha dicho que nos vio el otro día y se ha interesado por nosotros. Tengo ganas de hacerme una foto con él porque es un jugadorazo". No es al único jugador del Almería que cita como ejemplo: "Hace unos años yo estaba en el cadete del Linares y Corpas estaba con el primer equipo en Segunda B. Es un ejemplo. Ahora está siendo pieza fundamental y es un ejemplo a seguir".

Esta mañana ha faltado a clase: "Tengo dieciocho años y estudio segundo de Bachillerato y he tenido que pedir justificante para entrenar con el primer equipo. Tengo que llamar al delegado y enseñárselo al maestro para después pedir los apuntes". Y la ocasión merece la pena: "Aquí hay que apretar en los entrenamientos del primer equipo porque si no, no vales. Pedro Emanuel es muy cercano y a la hora de trabajar es el primero en currar. Me recuerda mucho a Nandinho. Intensidad y trabajo, los dos se caracterizan por eso".

En el aspecto puramente futbolístico se describe de la siguiente manera: "Soy centrocampista pero me gusta llegar al área contraria. Desde el año pasado, que marqué ocho goles, siempre que puedo subo arriba. En el balón parado me gusta ir al remate. Como a todos los jugadores nos gustaría llegar a lo más alto pero no pienso en eso. Ahora solo me toca trabajar y paso a paso. Esto es duro y hay que ganárselo". Y en este aspecto tiene cimientos sólidos: "Mis padres me han enseñado que hay que trabajar muy duro y que las cosas no vienen solas. Hay que sudarse las cosas".