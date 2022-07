Carriço y el club negocian la rescisión del contrato del portugués

Daniel Carriço no continuará como jugador rojiblanco. El vínculo contractual entre el defensa y el club se amplió automáticamente con el ascenso. Sin embargo, Rubi no cuenta con el veterano central, que ya el pasado ejercicio no disfrutó del protagonismo deseado dentro del césped por las diferentes lesiones que sufrió, y la secretaría técnica ya le comunicó que deberían rescindir el contrato.

Ha sido tras la vuelta de vacaciones cuando ambas partes se han puesto manos a la obra y ya ayer el portugués fue uno de los nombres propios al no reincorporarse para pasar los diferentes controles médicos. El entendimiento entre club y jugador es más que positivo y en los próximos días se hará oficial su salida de la entidad rojiblanca, si bien ésta le ha propuesto seguir en la misma pero no como jugador, sino en algún cargo externo.

El deseo de Carriço es continuar jugando, ya que considera que aún le queda gasolina (el próximo mes cumplirá 34 primaveras). Al Almería aterrizó el pasado verano a coste cero tras su paso por Wuhan Zall, de China. A pesar de haber disputado apenas seis partidos (tres como titular), el vestuario y el club le tiene gran estima por su papel fuera del campo.