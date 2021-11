URA Playcar y Jaén afrontan ‘una final prematura’

Complicado de asumir, porque no ha habido tiempo de casi nada, pero tal cual suena. El que caiga este domingo podría quedarse descolgado de las primeras plazas y verse demasiado atrás para conseguir la remontada en la clasificación del Grupo C de División de Honor B. Solo será la jornada 3 del campeonato la que mida a un Jaén Rugby y un URA Playcar que, pese a lo prematuro, ya han fallado ante rivales directos por las posiciones de lucha por el ascenso. Tan es así que, viniendo de perder ante Pozuelo e Industriales respectivamente, saben que no pueden permitirse más tropiezos, porque dejarían de depender de ellos mismos. “Una final”, reconoce Hernán Quirelli ‘Falu’, en Las Lagunillas.

Así se lo han tomado los cruzados, como a buen seguro los jienenses, y el que ganará será el espectáculo. Si ya el partido de por si tenía muchos alicientes, la obligación de la victoria pone el ‘no va más’ en las apuestas sobre un resultado incierto, muy abierto, “partido a cara o cruz”, añade el técnico, al que, eso sí, no le falta confianza en los suyos y en alzarse con un triunfo vital: “Se ha trabajado muy bien y recuperamos a varios jugadores lesionados, así que estamos con mucha confianza de hacer un buen encuentro y pensamos que, si hacemos las cosas bien, podemos ganarlo, con respeto al rival, por supuesto, que juega un muy buen rugby y que cuenta con el refuerzo de muy buenos jugadores”.

‘Falu’ no pone paños calientes cuando asegura que “está claro que es un duelo clave, más allá de ser un derbi clásico, por los objetivos de los dos clubes; va a definir muchísimas cosas y, por tanto, es una final”. No le cabe la menor duda de que “ellos pensarán lo mismo, lo verán con la misma importancia, porque los dos venimos de perder contra otros rivales directos”, reconoce, y “el formato de este torneo no te permite equivocarte muchas veces”, añade. En esa línea, no oculta su pensamiento al respecto: “Lamentablemente es un formato injusto, ya que no te permite trabajar un equipo porque en las primeros jornadas se decide todo, cuando el verdadero rendimiento se va a ver cuando esté definido por lo que se jugará el resto de la temporada”. Es lo que hay y lo asume.

Revertiendo eso y poniéndolo a favor de ir ‘con todo’ a por la victoria, avisa de que Unión Rugby Almería está “enfocadísimo en este partido, como una final, y más sabiendo que anímicamente lo estamos esperando desde el año pasado, cuando encajamos una derrota con Jaén que nos privó de jugar los playoffs en casa”. El ánimo de cierta revancha alimenta a los cruzados, “va a ser un partido de alta intensidad en lo anímico”, siempre bien entendido y manejado. Así, va a ser crucial poner en práctica todo el trabajo acumulado, “hemos entrenando al máximo, muy bien, y estamos muy motivos”, insiste, sabiendo y entendiendo a la vez que “puede pasar cualquier cosa”. Al menos puede ser el URA Playcar más completo visto hasta el momento, habiendo aprovechado el descanso.

Jaén Rugby ganó con solvencia en la primera jornada, endosando un 48-14 al Liceo Francés, pero cayó en la segunda por 27-16 ante Pozuelo Rugby Unión, sin sumar punto bonus defensivo. Está quinto en la tabla con los 5 puntos que cosechó en su debut, a uno de Unión Rugby Almería, tercero con 6 puntos tras rescatar a última hora el bonus defensivo en su derrota frente al muy potente Ingenieros Industriales Las Rozas. Los dos equipos tienen un balance positivo de 4 ensayos, tras haber firmado 7 y encado 4 los jienenses, y haber hecho 9 y recibir 5 los almerienses. Quedan dos equipos invictos, el líder y ya no ‘tapado’ CR Málaga – La Magdalena, que ha sumado el tope máximo de 10 puntos, y Pozuelo Rugby Unión, que atesora 8, sin bonus en sus victorias.

A medida que avance más el corto trayecto de once jornadas en las que se van a decidir los tres puestos del ascenso, se verá si en las quinielas por ellos hay más equipos que los esperados. Si eso es así, los duelos directos serán de una distribución distinta, contándose también con ‘sorpresas’ que no lo serán tanto, visto el alto nivel general del Grupo C. Ello no quita que para Jaén y para URA Playcar, dejar tocado al otro, con dos derrotas en tres partidos, es un paso muy importante para seguir afrontando las jornadas venideras, además sin haberse alejado de la cabeza o, dependiendo de los resultados, situándose más cerca e incluso líder, en el caso de URA. Málaga recibe a CAR Coanda y Pozuelo visita a Majadahonda, ambos con una victoria y una derrota y duros huesos de roer.

Esta fiesta que siempre supone el derbi de la Andalucía oriental tendrá como árbitro al señor Eduardo Cousillas, con el que los cruzados nunca han perdido. Fue además quien pitó el primer gran triunfo de URA en la segunda máxima categoría del oval nacional, la famosa patada de Nacho de Luque con el tiempo cumplido desde el centro del campo ante Arquitectura en Madrid, que tocó el palo y entró para el 25-27 final. Eso sucedió en la 2015/2016. También 31-30 contra Alcobendas en la 2018/2019, con dos ensayos en remontada de Fede y de Mono, 31-22 sobre Málaga y 28-12 ante CAR Coanda en la 2019/2020, 20-10 a Jaén y 78-5 a Mairena en la 2020/2021 para seis victorias de seis. Con los jienenses, además de la derrota en Almería ha pitado dos más 46-35 frente a Arquitectura y 43-28 visitando a Industriales, pero en los últimos tiempos se ha nivelado la estadística con victorias 21-0 y 25-20 contra Liceo y CAR Coanda.