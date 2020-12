Han sido 27 puntos, inalcanzables para los demás equipos del Grupo C de División de Honor B. Unión Rugby Almería Playcar finaliza un fatídico año 2020 redoblando lo que parecía muy complicado: hacer historia. Si allá por marzo culminó a falta de un partido, el que se ha jugado este domingo precisamente, la temporada 2019/2020 ocupando la quinta plaza, en diciembre logra cien por cien de triunfos en la temporada 2020/2021 y entrará en 2021 como líder invicto. Hay dos en cada uno de los otros grupos, Hernani y Gernika en el A, y CAU Valencia y La Vila en el B, pero el cuadro unionista se queda solo en el C con esa condición de no conocer la derrota. Quien lo compartía con él, el CR Málaga, fue el adversario con el que se cerró el año, y cayó la sexta de seis, y casi se sumó el punto bonus, esfumado en el minuto seis de tiempo añadido, cuando llegó un try local seguido del pitido final. Muy superior en la primera parte, sufriendo, pero a la vez anotando en la segunda, se logró una victoria que supo a recompensa de año.

FICHA TÉCNICA CR Málaga (27): Sánchez, Galacho, Quílez, Aspiotti, Guerra, Ginevra, Price, Stuven, Mauro Calle, Emiliano Calle, Del Bosque, Castro, Gómez, Luis Cardalliaguet y Lautaro Calle. También jugaron Núñez, Ángel Gómez, Bazán, García, Zambrana, González, Javier Gómez y Jiménez. Unión Rugby Almería Playcar (41): Nemo, Biya, Royal Mwale, Mono, Toti, Bazán, Gaveglio, Lucas Melián, Lamboglia, Nacho de Luque, Sebas ‘Hacha’ Urgu, Gonzalo Pérez, Damián Jurado, Jose Méndez y Emilio Arias. También jugaron Fede, Juanma, Antonio Manchón, Quiroga, Krasimirov, Persa, Dani Pizarro y Rullo. Árbitro: Luis Fernández. Expulsó temporalmente a Dani Pizarro (min. 61), Gonzalo Pérez (min. 66) y a Fede (min. 78) por parte de URA Playcar. Tanteo: 0-1, min. 2: drop de Emilio Arias. 0-8, min. 13: ensayo de Lucas Melián. 0-15, min. 22: ensayo de Sebas ‘Hacha’ Urgu transformado por Nacho de Luque. 0-20, min. 31: ensayo de Lucas Melián. 0-27, min. 35: ensayo de Mono transformado por Nacho de Luque. 3-27, min. 38: patada de castigo transformada por Emiliano Calle. DESCANSO. 8-27, min. 59: ensayo de Bazán. 15-27, min. 68: ensayo de castigo. 15-34, min 72: ensayo de Jose Méndez transformado por Nacho de Luque. 15- 41, min. 77: ensayo de Santi Rullo transformado por Nacho de Luque. 20-41, min. 80: ensayo de Ginevra. 27-51, min. 86: ensayo de Jiménez transformado por Calle. FINAL. Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la primera fase dentro del Grupo C, División de Honor B, disputado en el campo Manuel Becerra del Rincón de la Victoria, con público y presencia de aficionados unionistas.

Así, la primera mitad mostró la solidez habitual que ha hecho líder a URA Playcar, con manejo perfecto del tempo del partido, sintiéndose dueño del mismo y desarrollando su propuesta de férrea defensa y temible letalidad en cada ocasión en la que se pisa zona de marca. De hecho, resulta ya extraño que los cruzados entren en 22 contraria y no acaben puntuando, siendo un clarísimo ejemplo de ello los primeros 40 minutos disputados en el Manuel Becerra del Rincón de la Victoria. Cuatro ensayos hizo el equipo de Hernán Quirelli, sin sentir en ningún momento el peligro de encajarlo, hasta el extremo que con 0-27 CR Málaga, a falta de dos minutos para del descanso, eligió palos en un golpe, abriendo su marcador para que al intermedio el tanteo se quedase en 3-27. Teniendo en cuenta que el rival era nada menos que el otro equipo invicto de Grupo C, uno de los mejores atacantes, la demostración fue magnífica.

Precisamente por eso último, por la calidad del desempeño malagueño en los últimos metros, y por lo adverso del marcador para sus intereses, era de esperar una reacción local que, efectivamente, llegó en la segunda parte, en la que tocó concentración para lograr frenar las intentonas del adversario. Se logró hasta que se llegó al último cuarto del encuentro, cuando al fin CR Málaga logró la recompensa a su dominio territorial en medio de los cambios en el XV de Unión Rugby Almería Playcar. Ensayó y apretó todo lo que pudo para meter en su campo a los unionistas, con otro ensayo, ese de castigo, por placaje alto de un Gonzalo Pérez que además dejó al equipo con dos menos sobre el terreno de juego (15-27). De hecho, ese tramo realmente complicado por el empuje del segundo clasificado se dirimió siempre con uno o dos hombres de URA fuera, Dani Pizarro, Dani Pizarro y Gonzalo Pérez a la vez, y Fede, desde el banquillo 20 minutos antes. Pese a la inferioridad, eso sí se hicieron dos ensayos más.

Con todo, no fueron suficientes para el bonus ofensivo, puesto que Málaga lo dio todo para hacer su tercer try en el 80, y siguió así en los puede que excesivos seis minutos de tiempo añadido, sin demasiada interrupción natural antes y seguro que ninguna de ellas especialmente larga. El encuentro concluyó justo en el cuarto ensayo malagueño, con el crono por encima del 86. Mucho antes, un linier habitual en las filas cruzadas, con un comportamiento reconocido en toda la liga como exquisito por su neutralidad, con decenas de ejemplos de ello, fue ‘sustituido’ por el señor Luis Fernández. Juanma, veterano jugador, dejó el sitio a otro compañero, que tampoco ‘convenció’, Krasimirov, y se dio lo que jamás antes se había visto, dos linieres locales. Esta decisión no va a empañar el gran prestigio ganado con honestidad por Juanma Romero, puro ejemplo de espíritu rugbier dentro y fuera del terreno de juego.

Nada más comenzar el encuentro Emilio Arias se jugó un drop que acertó a meter en la ‘H’ y Unión Rugby Almería Playcar cogió ventaja. Fue un aviso sobre su dominio y la posesión del oval que atesoró en el primer tramo. Paciencia, juego a mano brillante, el primer ensayo no tardó tampoco en llegar, rompiendo con calidad a la defensa y Lucas Melián finalizando la jugada por la izquierda. Un intercambio de patadas defensivas u ofensivas, según se mire, tuvo a Nacho de Luque como protagonista final, metiendo una muy profunda para touche local y presión cruzada en línea de cinco metros. El CR Málaga defendía bien, pero otra patada corta a zona de marca fue cazada por Sebas ‘Hacha’ Urgu, firmando el segundo ensayo. Los locales buscaron presión muy arriba y se ayudaron de melé, pero URA Playcar salió jugando siempre, con más calidad si cabe en el pase, y consiguieron llegar a zona de peligro con facilidad.

Una touche en 22, rejugada con criterio, otorgó el tercer ensayo, y un bonito juego a la mano, una vez, más trajo el premio del cuarto try. Antes del descanso, en el minuto 38 y medio, Málaga pidió palos en un golpe, con acierto de Emiliano Calle para parar este dominio almeriense con un 3-27. A la vuelta desde el descanso se tuvo que apretar en defensa y se cambió el juego de ataque, puesto que el medio de melé titular, Matías Lamboglia, tuvo que ser sustituido. Entró Dani Pizarro, pero como apertura, pasando a Nacho de Luque al lateral de la melé. Los locales movieron banquillo y mejoraron, con un descenso del nivel físico de URA Playcar como ayuda extra. Los cruzados tuvieron controlado a su adversario durante muchos minutos, hasta que justo antes del último cuarto se le devolvió la patada corta a zona de marca y el ensayo, primero de local, a lo que se sumó, hasta el final, la inferioridad numérica.

En el peor momento, tras el ensayo de castigo y la expulsión temporal de Gonza, se le sacó un extraordinario partido a la intensidad defensiva, y tras un robo y pases hacia la zona débil, Jose Méndez se escapó con el oval agarrado y se plantó en marca tras correr medio campo sin ser alcanzado por nadie. Con ese try se daba tranquilidad y se devolvía un bonus que pareció darse por seguro cuando, en el minuto 77, a solo 3 del final según el reloj corrido, URA Playcar ofreció un despliegue inconmensurable de su delantera, touche a maul y empuje de unos 20 metros hasta entrar en la cocina del CR Málaga para anotación de Rullo. Era el 15-41, pero los malagueños no se rindieron. El ensayo del 80 seguía manteniendo los cinco puntos a Unión Rugby Almería Playcar, y el ‘problema’ llegó en el alargue, Málaga yendo a por todas con eso sola intención de impedir el pleno de los unionistas, lográndolo en el 86.