URA Playcar se diluye en Extremadura

El eterno debate de si es demérito propio o mérito del rival, muchas veces con el saldo de que hay un poco de ambas cosas. No era el día de URA Playcar, en medio de un tiempo muy desapacible, con viento primero a favor y después en contra, y con lluvia. Extremadura CAR Cáceres fue mejor pese a ser inferior en las fases estáticas del juego, porque al final lo que cuenta es el global. Dio la posesión a Unión Rugby Almería, que la mayor parte de veces no supo qué hacer con él, y supo frenar las virtudes cruzadas, a lo que sumó tener paciencia para correr. Del peligro de ser arrollados en melé, tuvo cabeza fría para sacar el balón jugado con criterio, certero para encontrar el lado débil y, sin ruido, irse al descanso con tres ensayos, en medio de la incredulidad almeriense por ver que se hacía todo para ganar, pero sin hacer lo principal. Lejos de hacer buena la confianza en darle la vuelta a la situación, tras más de 20 minutos en los que el marcador no se movió, con Unión Rugby Almería buscando reencontrar su juego, otra vez el ‘guion sencillo’ extremeño lució efectividad, matando al XV almeriense en dos jugadas consecutivas que hicieron añicos las esperanzas.