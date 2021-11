URA Playcar reactiva sus máximas aspiraciones (10-18)

Muchas cosas bien, pero pecando en otras que se pagan caras. Una especie de pelea consigo mismo de un URA Playcar que volará cuando sea capaz de cerrar del todo su apuesta de este año. Por ahora, volvió a hacerle sentir incómodo esta temporada, sin contar con los méritos del rival, que se trataba de un aspirante a jugar por el ascenso. La primera mitad fue claro ejemplo de ello, ningún acierto a palos, buena defensa para restañar los errores innecesarios, gran despliegue en ataque, pero malogrado por los fallos en el pase o alguna mala decisión, y un 10-5 a favor de Jaén Rugby. Cuando se reanudó el encuentro el escenario fue similar, más búsqueda de posesión sin llegar a hacer el daño deseado, todo el tiempo en campo jienense. Cabe reconocer que los locales cometieron dos fallos graves que aclararon las ideas almerienses.

Se fue de menos a más y así se vio cómo se daba la vuelta al marcador (10-18), si bien a los jienenses no se rindieron tan fácil y buscaron un bonus defensivo al que los cruzados no le dieron acceso. Se trata de un detalle muy importante, ante la más que posible igualdad en una clasificación en la que Unión Rugby Almería se ha perdido un puesto, cuartos, pero a cuatro del líder Málaga y dependiendo de si mismos para estar entre los tres primeros. Los malacitanos siguen invictos, como Pozuelo Rugby Unión, con un punto menos, y se ha colado entre medias Ingenieros Industriales, los mismos 10 puntos que URA Playcar. Jaén, peligrosísimo, se queda cinco puntos por atrás, y si bien es solo la jornada 3, como ya se advirtió en la previa, el escaso recorrido de esta fase obliga a no fallar. Así, tras caer, pero rescatar un punto ante un rival directo, se le ha ganado a otro, con el mérito de haberlo hecho entre bajas y sin brillar del todo.

Comenzó URA Playcar queriendo tener controlado el partido, imponer su juego y ‘vivir’ en la mitad del campo local. Muy pronto llegó la primera opción de puntuar, pero una patada a palos en posición y distancia favorables no cogió la dirección correcta. A eso cabe sumar que, a la primera en la que el partido se convirtió en un correcalles, encajó un ensayo prácticamente regalado, desde una patada larga a otra devuelta, robo en la zona de máximo riesgo y oval depositado y luego rodando. Jaén además acertó el tiro correspondiente, transformando el try y elevando el 7-0 a los 8 minutos. Tenía claro su guion el XV local, con presión muy arriba a la que los cruzados respondían queriendo salir con el balón jugado en todo momento. Esa fue la vía para recuperar el control que se quería desde el inicio e imponer un dominio que costó mucho convertir en puntos.

Acumular fases, tener paciencia, jugar por delantera, abrir balones… muchas cosas, lo dicho, para poco rendimiento en el marcador, echando por tierra la propuesta y el gran trabajo errores puntuales e inoportunos en las entregas, o alguna mala decisión. Con todo, se insistió en darle la mayor continuidad posible al juego, imprimir mucho ritmo y en desarbolar a Jáen con velocidad. De ese modo se hicieron méritos de sobra para el ensayo, que se resistió en opciones claras y que llegó tras una larga jugada de costa a costa, a la derecha y alimentando al imparable Chema. Se hacia justicia a lo visto, sin que el haber anota o soltara a los de Hernán Quirelli Falu. Fueres en melé, no se sacó provecho y volvió la mala gestión de la touche. Una a cinco metros se jugó bien a maul sin que se lograra avanzar. Antes Jaén había sabido aprovechar una patada a palos.

Se llegó al descanso con el referido y merecido 10-5, pero con la sensación de que se podía ganar a poco que se cambiara la dinámica. Así fue, siendo justo reconocer que Jaén mostró una actitud similar a la almeriense en ciertas acciones puntuales. Todo a su favor para sostener a URA Playcar a raya con un segundo ensayo, mala elección y después error garrafal atrás. Desde el principio los unionistas tuvieron posesión, con el oval en permanente circulación y con apoyos permanentes, pero faltaba el ultimo paso para anotar. Se rozó el ensayo por el ala izquierda en el minuto 45, mucho mérito en la mucha continuidad, pero de ahí se pasó a mucha patada cruzada, sin control, lo que de nuevo se iba a pagar caro. Antes de una jugada clave en contra se hizo una patada magnífica con touche en 22, que se perdió, mal jugada en una inestabilidad sin fin.

Emilio Arias salió avanzando mucho metros y otra vez se buscó presionar al rival, que, sin embargo, supo salir al contraataque jugando a mano. El marcador estaba en 10-8, merced a un golpe tirado a palos y transformado por Cittadini, todo con un buen ritmo de los tres cuartos, que seguían quedándose cerca del try. Perdonó Jaén Rugby en el 58, cuando Álvarez prefirió percutir en lugar de abrir al ala, en cuyo caso habría sido, seguro, un ensayo local, totalmente libre de marca y con camino expedido. No solo se quedó ahí, sino que en la consiguiente patada de URA Playcar hasta la zona de balón muerto se produjo un error local de los nada habituales, cediendo una melé a cinco de la que se sacó gran provecho. La defendió bien Jaén, pero los cruzados movieron bien el balón, una vez más, hasta que Lamboglia asistió perfecto a Quiroga, que voló.

Anotó Unión Rugby Almería un ensayo de transformación fácil, 10-15, y con todo muy abierto se aprovecharon los momentos de desconcierto jienense para empujar más. A la renta se le sumaron otros tres puntos en tiro palos de un golpe, un 10-18 desde el que Jaén Rugby reaccionó y tuvo posesión, pero topándose con la fortaleza defensiva de los unionistas. Cabe añadir que se tuvieron varias jugadas más claras con las que tener más tranquilidad en el marcador, si bien no se sufrió en demasía en defensa a la hora de mantener un resultado muy bueno por los cuatro puntos sumados y por el ‘no punto’ de un rival directo tan fuerte como Jaén Rugby. La cuarta jornada, en la que ya toca pensar, llevará a Majadahonda al Juan Rojas el próximo fin de semana, un triunfo obligado para dar un paso trascendental hacia el objetivo mayúsculo que se pretende.