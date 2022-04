URA gana en San Cugat (10-26) y vuelve a entrar en zona de play-off

Una convocatoria corta de 21 jugadores y muchos cambios en la formación titular, y no solo en nombres, sino en posiciones, el desgaste del exigente Grupo Élite hizo hilar de modo muy fino a Hernán Quirelli ‘Falu’ para intentar diseñar una puesta en escena de garantías en el ZEM La Guinardera. Movimiento de hombres en delantera, pero sobre todo en tres cuartos, se tenía que ‘aposentar’ sobre el césped tanta modificación, y se tardó mucho tiempo en poder conseguirlo. Hasta la recta final de la primera parte no se logró el paso al frente necesario para imponer su propio juego. Con todo, se perdió la ocasión de haber hecho más daño con 3-7 en el marcador y dos jugadores más. En la segunda parte se volcó el campo hacia el lado catalán y los cruzados sentenciaron.

Sin Emilio Arias, con Chema desde el ala a la posición de zaguero, sin Damián Jurado y con el joven Alfonso Castro, medio de melé reconvertido en ala, más la aparición en el equipo titular de Román y Gómez, Nemo partidó desde el banquillo y Momia volvió a ser el talonador, con Giardina y Fede como pilares. Los cambios y las modificaciones cumplieron su misión, puesto que se logró ganar y además sumar cinco puntos, vitales para depender de si mismos en la pelea final por las posiciones de playoff. Y es que a Ingenieros Industriales le tocó descansar y Getxo ganó a Independiente, situándose la formación almeriense en la cuarta plaza. Si se lograse la victoria frente a Belenos en el Juan Rojas podría ser clasificación matemática, y si se pierde, quedarn una opción.

El choque se inició con una alta presión del equipo local y varias defensas de Unión Rugby Almería Playcar dentro de su propia zona de marca, muy metidos atrás. No fue eficaz el CR Sant Cugat, que se fue sin anotar en varias ocasiones y que poco a poco fue bajando la intensidad. El camino de los cruzados estuvo claro desde pronto, con el oval en maul a partir de touche y un avance de varios metros. En la sucesión del juego no se logró abrir la defensa catalana en las fases acumuladas. Se dudó en otra touche y por muy poco no se pagó caro, ya que una patada a seguir otra vez más dejó a los locales con la miel en los labios, a punto de depositar. Se entró en el cuerpo a cuerpo, lucha y poca claridad por parte de ambos contrincantes, dejando pasar los minutos.

Los unionistas sufrieron varias pérdidas que pudieron ser graves, imprecisiones en los pases y una incomodidad que había que reducir. Entre tanto, un golpe en 45 metros le sirvió a Sant Cugat para abrir el marcador, 3-0, en el minuto 19. URA Playcar siguió a lo suyo, reencontrándose ante un rival complicado que tenía muy claro su guion. Entró mucho más el XV almeriense en el ‘nuevo molde’ y acumuló minutos en territorio rival, lo que sirvió para hacer valer la superioridad por delantera, acumular melés, hacer que el sufrimiento de Sant Cugat se transformara en sucesión de golpes, dos amarillas en muy pocos minutos, y ensayo de castigo muy claro. Los catalanes conservaron balón, con un buen criterio, estando dos menos, pero los cruzados tuvieron una touche más.

No se jugó bien, cuando era una opción clara de anotar si se montaba el maul, y hubo un 3-7 al descanso que, visto lo visto, servía para construir lo sucesivo. A resaltar es el hecho de que en ningún golpe se tuvo intención de mirar a palos, prefiriendo juego y el bonus ofensivo que finalmente, sobre el límite, se logró cuando parecía perdido. En la reanudación se robó el saque inicial, pero no defendió bien Sant Cugat, que además le dio salida a su juego con una gran patada a 22 de Almería. Pese a ello, y en una melé para URA Playcar, se escapó José Méndez, con Chema siguiendo muy bien la jugada y anotando bajo palos al poco del reinicio. Sacaron coraje y fuerzas los catalanes, con presión muy arriba de nuevo, pero cometiendo demasiados errores y con una mayor sensación de peligro. Tan es así que llegó el tercer try en un maul tras touche.

El juego se ralentizó, CR Sant Cugat incurrió de modo reiterado de nuevo en golpes y el partido se afeó hasta el punto de finalizarse con cuatro tarjetas rojas acumuladas. El XV unionista vio cómo Lucas Melián la vio en el minuto 72, una baja notable de cara a lo que se avecina, que serán dos finales frente a Belenos en cada y contra Pozuelo en Madrid. Encomiable el esfuerzo de los jugadores locales, encontraron su premio en un error de placaje almeriense para hacer su único ensayo del partido, que impedía para los cruzados el bonus. Quedaba todavía tiempo, se enmarañó el contexto y se tuvo la determinación de ir a por un cuarto ensayo que llegó sobre el límite. La presión le pesó a los catalanes una vez más, URA Playcar tiró de paciencia sobre el tiempo cumplido y en una melé, en lugar de empujar, salió rápido el balón a Gonza, que ensayó.