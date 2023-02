Al URA se le atasca el sueño (8-23)

El Hospitalet tuvo mucho orden y disciplina y se llevó el triunfo del Juan Rojas con un gran Lepre, autor de los 23 puntos de su equipo con dos ensayos transformados por él mismo, un drop y dos golpes a palos dentro. El URA, por su parte, acusó las bajas de Fede, Rivero y Emilio Arias en la segunda jornada del grupo Élite para ascender a la máxima categoría del rugby nacional.

El partido fue cerrado y aburrido por momentos. Hasta el primer cuarto de partido no se abrió el marcador, rompiendo Lepore con el pie el insistente 0-0 en el minuto 17. Se jugó casi todo el tiempo en posesión cruzada. La primera intentona fue una touche corta y avance de muchos metros de Pocho por el lado derecho, aunque con pérdida. La melé estuvo muy equilibrada, así como los sucesivos errores en touche, una faceta de juego en la que el URA fue claramente de más a menos. Los almerienses pasaron de estar minutos en diez metros contrarios a un 0-3, tras una tangana saldada con roja a Falu.

La recta final de la primera mitad, de un modo demasiado duro, castigó a los cruzados con un drop de Leporte para el 0-6 a falta de tres minutos, y con un ensayo por la izquierda del mismo jugador, pletórico de fundamentos, y después completado con la transformación por él mismo para llevar el choque al descanso con un tanteo excesivo de 0-13. El objetivo fue anotar pronto tras la reanudación, y a pesar de comenzar con más dudas en touche, una progresión de Pocho, con asistencia para Luis Gómez y la velocidad del ala, valió el primer y único ensayo unionista. También erró en la touche un Hospitalet que no perdió los nervios tampoco cuando el URA, pleno el acaso, eligió elegido palos con acierto de Castro para establecer el 8-13. Los catalanes aprovecharon a la perfección para acumular fases, buscar superioridad por la izquierda y volver a ensayar a través de su '11'. Transformado el try, el 8-20 lo ponía complicado.

No se rindieron los locales, eso sí, en medio de errores no forzados hasta en recepción de balón. Un avance de Raffaini, zaguero improvisado para suplir a Emi Arias, olió a ensayo para tensar la cuerda, pero la apertura en superioridad se materializó con un mal pase fuera del campo. No fue el día para el URA, mientras que el Hospitalet se limitó a aprovechar en la pierna de su hombre más destacado, Lepore, la primera opción de cerrar su triunfo. Golpe dentro a palos, 8-23, y última de URA, encomiable, jugando por delantera para intentar sumar el bonus defensivo. Estuvo a medio metro del ensayo bajo palos, pero tampoco.

Faltó claridad, fallando de nuevo la apertura a la banda para echar por tierra otra vez una buena acumulación de minutos muy cerca de la zona de marca. Las bajas notaron, especialmente la de Rivero, al verse el equipo almeriense privado de su excelente desplazamiento de balón y las decisivas patadas tanto al lateral como a la espalda de la defensa.