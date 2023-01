El URA comienza de la mejor manera su andadura en el Grupo Élite (18-21)

La experiencia del repetidor pudo con la euforia del debutante, pero el coste para el URA fue muy elevado. El Jaén cuajó un gran partido, pero los cruzados varias veces ya han demostrado esta temporada, para bueno o para malo, que esto dura 80 minutos. Esfuerzo titánico de ambos, bonito espectáculo en un derbi andaluz de talla nacional muy emocionante y reñido, al final, y cuando parecía que todo iba a ser negativo, la sonrisa fue del URA. La última jugada, con tres lesiones importantes a la espalda y roja de Fede, fue de creer y de haber trabajado muchísimo.

Melé, melé, melé… y ensayo de castigo sobre el tiempo para el 18-21 definitivo, cuatro puntos y terceros en la primera clasificación del Grupo Élite. Hasta entonces, el cuadro almeriense había propuesto mucho, pero no había transformado en anotación, demasiadas veces por indisciplinas o pérdidas innecesarias cuando se rozaba el try. Lo intentaba una y otra vez pese a que las lesiones no daban tregua, como tampoco un Jaén muy peligroso con posesión de balón. El primero en caer fue Juan Román en el minuto 3 y para antes del descanso le siguió Emilio Arias, uno de los hombres más dotados para el desequilibrio del partido. En vestuarios, sin saltar a la segunda parte, se quedó el cerebro y la pierna del equipo, Leandro Rivero. Contra un gran rival y la mala suerte. El joven Alfonso castro volvió a dejar clara su versatilidad siendo apertura y pateador.

Queda plenamente justificado el uso de la palabra 'épica' aplicada a la victoria en Las Lagunillas, con un espléndido ambiente. El próximo fin de semana habrá descanso para todos, un parón que puede venirle muy bien a URA para recuperar físicamente, si bien no se sabe aun el alcance de las lesiones del día, unidas a la de Chema en la despedida del Grupo C. Con quien no podrá contar Falu es con Fede, que vio la roja en los últimos compases del partido, antes de la sucesión de melés a cinco metros con las que venció. La vuelta a la competición será en casa, recibiendo al Hospitalet, que ha debutado con un 37-26 sobre Getxo.

En la primera jugada hubo golpe de castigo, fácil para Rivero y 0-3 nada más comenzar. El Jaén sacó y los almerienses devolvieron el error de recepción, con presión local, sin poder salir de los diez metros y con primeras melés dando la sorpresa. De hecho, en la segunda, muy cerca de la zona de marca del URA, pero con introducción almeriense, el Jaén la robó por empuje, abrió muy rápido el balón y cogió descolocados a los tres cuartos, dispuestos para el ataque y no para una defensa que no se esperaba nadie. Bajo palos ensayó el centro local Castro.

Era el minuto 7 y desde ese momento el URA fue por detrás en el tanteo hasta justo antes del pitido final. La respuesta almeriense fue presionar, mandar de nuevo la moneda de vuelta, y se sacó otro golpe centrado que transformó Rivero para el 7-6. Vibrante, con alternativas y mucho ataque, el partido resultaba de gran atractivo. El Jaén siguió con su peligro al tener el balón controlado y volvió a ensayar con una patada a la espalda de la defensa cruzada, esta vez sin transformación posterior, para el 12-6. Fue entonces cuando el URA empezó a ver escapar ocasiones claras, como una melé a cinco metros y un ensayo esfumado cuando ya se cantaba. De nuevo volvió a estar muy cerca con una touche a maul que inexplicablemente no fue try.

Se quiso estirar un poco más el cuadro jiennense, pero Leandro Rivero dio un recital de patadas a los costados, que posibilitaban ocasiones de saque lateral. Así pasó el resto de la primera parte, con 12-6 en el marcador a la llegada del descanso y todo por decidirse a la vuelta de vestuarios. La segunda mitad tuvo un ritmo general mucho menor, con interrupciones demasiado seguidas. El Jaén acertó a palos un golpe en el minuto 52 para el 15-6, distancia esa mayor de un ensayo transformado. La respuesta del URA fue rápida y devolvió el tiro a palos dentro para el 15-9, otra vez teniendo a tiro a su adversario. Comenzó a ser, ya sí, superior en melé, y corrió en varias ocasiones para buscar un ensayo que por fin llegó a la cuarta consecutiva, amarilla para los locales incluida en la anterior, con el buen hacer de Pocho en ese tipo de jugadas.

El 15-14 dejaba el choque en un suspiro y así siguió incluso después de que Jaén no quisiera arriesgar en un golpe para abrir más hueco y eligió palos. Estaba todo en un pañuelo, 18-14 y el URA ya se fue con todo a darle la vuelta al tanteo, a la par que los jienenses siguieron, como en casi toda la segunda parte, sin poder pisar apenas territorio visitante. Tres lesionados, roja a Fede, pero el partido estaba donde se quería, no solo oliendo el ensayo, sino yendo a por él con determinación. El URA vio el camino porque detectó que el Jaén Rugby ya no podía sostener la lucha en la melé e insistió, una tras otra, tiempo cumplido, hasta que se decretó ensayo de castigo.