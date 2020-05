URA confirma la mejor clasificación de su historia

Por videoconferencia, como es obligado en estos tiempos, este pasado jueves, día 30 de abril, el rugby español ya ha decidido la resolución de la temporada y los clubes, un mes y medio después de haber tenido que parar de manera tan drástica, ya saben el final de la historia que han estado escribiendo entre todos. Así, el punto número uno sentó ya las bases de todo lo que se describe en los sucesivos del documento de referencia, el acta de la reunión mantenida: “No disputar ninguna competición de rugby de carácter nacional organizada por la FER en lo que queda de temporada 2019-20”. En lo relativo a lo que concierne a URA, la División de Honor B en los tres grupos que la conforman, aprueba “finalizar competición para la presente temporada (…) conforme a la situación en la tabla clasificatoria a fecha 13 de marzo de 2020, con anterioridad a la entrada en vigor del Estado de Alarma establecido por el Gobierno”.

Por tanto, a Unión Rugby Almería se le otorga su quinto puesto en el Grupo C y se certifica de manera oficial que, efectivamente, ha hecho su mejor temporada de la historia. Cabe recordar que aquel fin de semana en el que se determinó la prohibición de eventos deportivos, precisamente la liga iba a consumir el quinto y último parón, sumando el de Navidad, y que la semana siguiente, el domingo 22 de marzo, finalizaba su participación en la liga con la última jornada, último derbi andaluz además, visitando a CR Málaga en lo que iba a ser una fiesta del oval de Andalucía. No en vano, el quinto puesto estaba ya asegurado para los cruzados y los malagueños habían firmado una excelente temporada de debut en categoría nacional. Es lo único que ha podido quedar en el ‘debe’, así como quizá haber podido elevar aun más el techo de puntos, que se queda en 51.

Con diez de ventaja sobre el sexto y el séptimo, Liceo Francés y Extremadura, ambos empatados, y muy lejos del cuarto, el CAU Metropolitano, Unión Rugby Almería se confirma como el campeón de ‘los mortales’, dada la gran diferencia entre los dominadores de la tabla y el resto. El balance del conjunto dirigido por Nacho Pastor ha sido espectacular, con once victorias y diez derrotas, lo que a su vez tiene varias lecturas positivas. Una de ellas es que ha sumado un buen botín de bonus ofensivos, seis, lo que supone que de sus partidos ganados, en esas mismas ocasiones lo ha hecho de manera ‘completa’, tres ensayos más que su adversario y cinco puntos por vencer. Respecto a las derrotas, el 80% se han producido contra los ‘intratables’, dentro y fuera, o sea, ocho contra los cuatro primeros, a algunos de los cuales se les ha puesto en apuros, como al gran Jaén, campeón de grupo, en los dos enfrentamientos del Juan Rojas y de Las Lagunillas, o al histórico CRC en el feudo almeriense, doblegándolo en una segunda parte memorable que se guardará en la memoria, pese a la derrota.

Completando esa valoración, URA solo ha cedido contra dos de sus ‘iguales’ y solo una vez ante cada uno, frente a CAR Sevilla en San Pablo y Extremadura en El Cuartillo cacereño. Su mejor racha ha sido de cuatro victorias seguidas y presenta una tarjeta equilibrada al máximo en ensayos, con 77 a favor y otros tantos en contra. Prácticamente nivelados también tiene los puntos anotados y los recibidos, con 15 en negativo tras arrojar 542 frente a 557, algo que se iba a intentar poner ‘en positivo’ en el último partido liguero y así cerrar con incluso más brillo un curso histórico. Además, y posiblemente lo más importante, a este primer equipo cruzado se le ha caracterizado por su estilo propio de juego, con mucha consistencia en delantera pero creciendo a medida que ha avanzado la temporada en sus tres cuartos, haciendo debutar a no pocos jugadores tanto de la cantera como de los filiales, abanderados por el joven Pablo Calatrava.

Respecto al resto de las resoluciones adoptadas por la Comisión Delegada de la FER, del Grupo C desciende el que ocupaba, ya matemáticamente en todo caso, el puesto directo, último clasificado, el XV de Hortaleza, respirando ahora con tranquilidad Arquitectura, porque pese a ocupar el puesto de promoción de descenso, esta no se va a disputar. Sin llegar a afectar directamente a URA al respecto de esta campaña, sí lo hará en referencia a la próxima, puesto que ya conoce a todos sus rivales, a excepción del que ascienda, único detalle que se deja abierto para cuando se pueda volver a jugar “un torneo entre los primeros clasificados de cada territorial según los grupos geográficos de cada uno de los Grupos de DHB”. Y es que Jaén Rugby se queda con la miel en los labios tras su excelente segundo año en la categoría, primero con 95 puntos, 20 victorias y una sola derrota, los mismos que el que se designa nuevo equipo de División de Honor, Getxo, que sin embargo ha perdido uno más, 19-2.

En todo caso, la Federación Española de Rugby asegura que la decisión se ha tomado “conforme ranking entre los equipos de los tres grupos para disputa de los playoffs de ascenso en la fecha anteriormente indicada”. Respecto a la DH, es la única federación por ahora que ha determinado campeón absoluto, dando el título a VRAC Entrepinares como primero en el momento del cierre de la liga, a falta de cinco jornadas y con solo dos puntos de ventaja sobre el segundo, su paisano vallisoletano SilverStorm El Salvador. El descenso, que no era todavía matemático, pero sí virtual, no concierne a URA, puesto que se trata del vasco Hernani, sustituido ‘arriba’ por el otro vasco Getxo, y que cae al Grupo A. Serán de Regional también, por cierto, además del XV de Hortaleza, Oviedo y Murcia, que pierden la categoría nacional al cerrar los grupos A y B. No habrá ninguno de los campeonatos nacionales previstos, los de Selecciones Autonómicas de 7 tanto senior como S18 en las dos categorías masculina y femenina.