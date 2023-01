URA cumple la misión de ganar con bonus ofensivo frente a Atlético Portuense (17-45)

Había que ganar, sumar cinco puntos y esperar. Lo primero se logró en una montaña rusa de propio rendimiento y cuando parecía imposible, y lo segundo solo se salió bien ‘a medias’, aunque por sorpresa se abrió tener otra rendija inesperada. URA jugará el próximo domingo en el Juan Rojas, recién resembrado, frente a CAR Coanda Sevilla, y lo hará como cuarto, fuera de los puestos de Élite y sin depender de si mismo para ir al grupo del ascenso. Victoria en el campo de Atlético Portuense, derrota de Liceo con Alcobendas, triunfo de Jaén ante Arquitectura… todo en las cuentas previas, y, ojo, un empate de Industriales en su campo frente a Majadahonda. Los de las Rozas así son segundos, los jienenses terceros, a dos puntos, y cuartos, los cruzados empatados.

Será no apta para personas cardíacas la última jornada de la primera fase del Grupo C visto lo visto, todo por decidirse incluso con Liceo sin estar descartado. Cuatro equipos para dos puestos, los unionistas sacaron adelante este domingo, para seguir vivos, un encuentro mucho más complicado de lo que parece por marcador y por clasificación. A Atlético Portuense hay que sufrirlo, equipo muy bien trabajado, con un buen plan para el partido y con necesidades claras para lograr la permanencia. Se escapó el control y se sufrió, aunque al final se sentenció de un modo muy contundente. Una vez más sin Pocho, y con solo cuatro cambios disponibles, el arreón definitivo fue magnífico.

El comienzo del encuentro deparó un contexto favorable para los cruzados, que pronto pudieron abrir la defensa local, con un despliegue de calidad. Por el ala izquierda llegó el ensayo a los tres minutos, anotado y después transformado por Lea Rivero para el 0-7. Sin embargo, lo que vino después fue precisamente lo contrario, un gran trabajo defensivo local, que recuperó muchos balones presionando muy arriba. El Puerto era conocedor del estilo de jugar balón desde atrás en las filas de URA, y además no hubo el necesario control del partido. Atlético Portuense se fajó bien también en ataque y llegó su primer ensayo a partir de touche. Larga jugada, intento de maul, fases, metro a metro y desajuste almeriense para dejar el agujero pegado a la cal por la derecha.

Siguió la falta de control, teniendo como muestra una melé a favor castigada con golpe en contra, y se tuvo que buscar la posesión para abrir de nuevo algún hueco. Trabajó bastante Unión Rugby Almería en esa fase, pero sin avanzar de centro de campo en adelante, si bien se leyó la obligación de romper la cortina para entrar en carrera al try. Ritmo lento de Portuense efectivo, pero URA en touche rompió la línea defensiva por el centro, no abriendo, sorprendiendo la llegada del oval hasta Chema, quien fue bajo palos para su try más amargo. Sacó entonces más su superioridad el XV almeriense, con posesión y criterio, metiendo un balón en zona de marca sin llegar a depositarlo, si bien acto seguido sí lo logró gracias a la magia de Lamboglia en el pase.

Abrió para Rosales, que entró por la derecha para el tercer ensayo, que además Lea Rivero transformó con una patada magistral sabiendo aliarse con el viento. Nada hacía indicar que de nuevo se complicase el dominio a los almerienses, aunque sin embargo curiosamente su manifiesta superioridad en melé jugó a favor del rival. Estuvo hábil el Atlético Portuense en sacar el balón mientras su paquete estaba siendo arrasado, lo que sorprendió descolocada a la defensa y llegó al ensayo con un gran pase por el ala izquierda. Así se llegó al intermedio, con un marcador de 12-21 que dejaba el partido abierto, sobre todo con un banquillo tan corto como el que se tuvo en el Municipal de El Puerto de Santa María, con solo cuatro efectivos para entrar de refresco.

El comienzo de la segunda mitad vio a un URA con mucha determinación, sabedor de que era necesario no solo ganar, sino sumar el bonus ofensivo. Imprimió un alto ritmo de juego, pero no tuvo la claridad suficiente ante la recuperación de disciplina en su zona trasera por parte de Portuense. Otra vez se arrasó la melé, y otra vez los locales salvaron la posesión. Se atascó entonces Unión Rugby Almería, que pasó a verse con la presión encima, perdiendo el oval y encajando el tercer ensayo. De touche hasta el try, una gran jugada local puso emoción al tanteo (17-21), además sufriendo lesión de Franco Giardina y una amarilla que lo dejaba en inferioridad. No pintaba nada bien ya mediada la segunda mitad, lejos del bonus y con la victoria muy comprometida.

Sin embargo, y en otro giro inesperado de un partido muy extraño, salió a relucir algo clave, como la calidad individual para romper la dinámica. Hubo amarilla para Atlético Portuense, URA apretó los dientes, se fue arriba y Lea Rivero hizo de abrelatas y con un gran juego a mano y paciencia, de banda a banda, se rozó primero y después sí se logró ensayar, a dos del ansiado bonus, pero en ese momento con el sentido de estar más cerca de la victoria. Se vino abajo el XV local, con uno menos en ese tramo, esta vez sin poder sostener la posesión en melé propia. URA la robó, se jugó rápido y por el centro, bajo palos, depositó Diallo. Fue una losa para los gaditanos, que de patada de saque se vieron con otro try encajado, originado por una salida poderosa de Nemo.

Raffaini, desde el banquillo, había entrado con mucha fuerza y dio continuidad justo a la brillante acción del talonador, haciendo un ensayo brillante firmado por Gómez por la derecha. Ya no tuvo más opciones un gran Atlético Portuense, que se había visto en buena disposición para luchar la victoria, pero que en los últimos diez minutos recibió un castigo excesivo. Incluso con el bonus ya en el bolsillo, porque los de ‘Falu’ tenían controlado definitivamente el encuentro, se hizo un último ensayo, moviendo muy bien el oval desde la touche para que Fede volara hasta la zona de marca por séptima vez para su equipo. Era la última jugada y a partir de ahí tocaba ‘jugar’ en los campos de Liceo Francés y de Jaén Rugby, ‘yendo’ con Alcobendas y con Arquitectura.