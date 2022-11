El URA se da un festín en el día D

El URA realizó uno de sus mejores encuentros de los últimos años ante un rival cuyo presupuesto es mayor del triple de los almerienses. El plan de partido planteado por Falu salió a la perfección, logrando su equipo sumar un bonus ofensivo. El Ingenieros Industriales apenas pisó el medio campo rival en el primer acto.

El conjunto almeriense salió con puntos de cada posesión. Eligió palos en un golpe apenas un metro por delante de la medular en el minuto 6, errado por Luna. Siguió en esa línea y sí anotó de patada en el 9'. Aposentado el encuentro, era el momento de dar el paso al frente y no dio tiempo a tocar a rebato a los madrileños, que se vieron a merced de un URA golpeó e hizo mucho daño. Antes Industriales falló otro golpe y perdió su touché por primera vez. Tras un primer aviso serio, los cruzados brillaron y ensayaron.Magnífico despliegue de jugo a mano, vertiginoso y vertical en el momento oportuno, a Franco Giardina nadie pudo frenarlo entrando bajo palos. Fácil para Rivero, el 7-3 era sólo el principio. La incomodidad madrileña, muy manifiesta, se quedó a la luz con un horrible saque tras el try.

El URA apretó en melé, fue superior y desde touché jugada a maul llegó el segundo ensayo, finalizado por Pocho antes de la media hora y completado por Rivero (14-3). El Industriales se había quedado antes de la jugada referida con uno menos, que fueron dos en el minuto 33, pero su calidad, fuera de toda duda, impidió que el cuadro almeriense ensayara de nuevo. Eso sí, Rivero acertó en un golpe y se metió algo más de renta de por medio, un 17-3 con el que se fueron a vestuarios.

Los de Falu rozaron el ensayo por ala izquierda en un avance de la joven perla Castro. No fue posible, pero sí una patada de Rivero con el el 20-3. Respondieron los visitantes con un try. En otra jugada espectacular, iniciada por Luis Gómez en una enorme apertura y seguida por Rivero, pleno de calidad individual, desarboló del todo a la defensa y vio a Emilio Arias entrar por la izquierda. El Industriales no se rindió, apretó los dientes en delantera y de touché, mucho mejor en las patadas a banda y en ejecución de la estática, se pasó a maul y llegó el segundo ensayo, esta vez ya sí transformado. El marcador era de 25-15 a falta de algo más de un cuarto de partido.

Los madrileños se volcaron al ataque y acabaron pagándolo. Chema interceptó un pase y corrió 80 metros para entrar bajo palos y sentenciar el partido. La guinda fue, con cuatro ensayos frente a dos, que en una touche de URA mal jugada Industriales se durmió, Rivero pescó el oval y, dada su calidad, se adentró imparable rompiendo la cortina defensiva para el quinto try. Era el día de un URA que sueña en grande.