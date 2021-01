Tras la fallida jornada de la semana pasada, que se quedó en el aire para casi todos, al poder disputarse solo un partido, la tabla clasificatoria ha permanecido inalterada en la llegada de uno de los platos fuertes de la primera fase del campeonato. Se midieron los dos últimos, algo que, afortunadamente se queda lejos de los cruzados en el presente curso, y la cabeza no tuvo variación. Así, si en rojo se ha marcado siempre la visita de un club tan potente como Ingenieros Industriales las Rozas, en la que ya es sexta temporada en División de Honor B para URA Playcar, se hace aun con más motivo. El que fue gran dominador del curso pasado durante mucho trecho de la temporada, solo adelantado al final por un gran Jaén Rugby, regresa al Juan Rojas en la quinta plaza. Ojo, no se le pasa a nadie por la cabeza que se hayan cambiado los papeles por el liderato almeriense, pero sí se espera un choque mucho más igualado.

Los madrileños han vencido cuatro encuentros con mucha diferencia de puntos en casi todos, un 59-10 sobre Marbella, un 0-67 a Majadahonda y un 8-53 en el campo del recién ascendido Mairena, y uno más ajustado, pero sin problemas, el 36-14 cosechado ante CAR Coanda Sevilla. Los tres últimos los ha sumado de modo consecutivo, y así llega al feudo de Unión Rugby Almería Playcar, con dos derrotas atrás en el tiempo, jornadas 2 y 3, duras ambas. De hecho, fue un 42-19 en Jaén y se cedió frente a los ‘vecinos’ de Pozuelo por 27-40. Tanteo a tanteo, es el segundo mejor equipo en puntos a favor, con 261, así como en los en ensayos logrados, 38, tan solo por detrás, precisamente, del Pozuelo Rugby Unión, y por delante de URA Playcar, pero a fin de cuentas muy nivelados los dos. El ejemplo al que recurrir es la diferencia de tantos a favor y en contra, con +148 para los cruzados y +147 para los rozeños.

Puede que los de Hernán Quirelli ‘Falu’ defiendan más y los de Miguel García ataquen con más efectividad, pero entre lo que el uno supera al otro en ambas facetas se compensa una igualdad que promete un partido de poder a poder, lo que tiene claro el técnico cruzado: “Es uno de los equipos que se han diseñado para luchar por el ascenso, el año pasado dominaron el grupo C, junto a Jaén, y esta temporada ya han regulado su apuesta para intentar subir a División de Honor, puesto no empezaron muy bien el torneo, pero ya sí han comenzado a funcionar”. Es un auténtico equipazo, tal y como reconoce ‘Falu’ al añadir que “tiene un plantel plagado de buenas individualidades, un bloque muy físico que, además, juega bien”, lo que traslada a motivación local: “Será un partido muy bonito para nosotros, un buen desafío aquí en nuestro campo después de lo que ha sido mucho tiempo sin jugar”.

El largo parón navideño, extendido una semana más por culpa de Filomena, ha sembrado algo de incertidumbre sobre el regreso de un Unión Rugby Almería Playcar que estaba en racha, sumando seis victorias en otros tantos duelos de esta temporada: “Vamos a ver cómo funcionamos; esperemos que sí podamos seguir con la gran racha en cuanto a juego y resultados que veníamos teniendo antes de la Navidad, pero bueno, siempre es complicado volver a arrancar tras el parón”. No ha faltado el trabajo durante las ‘vacaciones’, precisamente ante el temor de la factura de la larga desconexión de competición pura y dura: “Nos hemos mantenido entrenando como hemos podido, pero siempre se nota este tipo de parada, si bien los chicos están muy motivados, muy, muy metidos en el papel sabiendo que es un partido clave para que podría marcar definitivamente nuestras aspiraciones para jugar fase de ascenso, así que es una final”.

Ambos conjuntos ya han descrito una trayectoria de rivalidad que en los años anteriores ha dado alegrías para cada lado. No es ajeno para URA Playcar eso de anotarse un triunfo frente a Ingenieros Industriales Las Rozas, equipo que le ha motivado siempre por suponer un reto cada temporada. De ello también se puede poner un ejemplo, encarnado en el árbitro designado para el domingo. A Joshua Bellido le correspondió dirigir dos encuentros en anteriores campañas, además uno en cada campo. El último fue en la temporada 2018/2019, victoria de los unionistas en Las Rozas por un ajustado 26-31. El anterior fue también otro triunfo almeriense, más atrás en el tiempo, la 15/16, en el Emilio Campra por aquel entonces, por un rotundo 49-17. Lo demás que Bellido ha pitado a los cruzados ha sido con resultado de derrota, dos con Liceo y una con Olímpico. El curso pasado solo arbitró, de los dos equipos, a Ingenieros, 61-7 a Málaga.

Mientras tanto, el Juan Rojas está siendo uno de los dos escenarios en los que Los Leones7s están preparándose para sus próximas citas de 2021. En modo de ‘burbuja’, la Selección Española Seven masculina, dirigida por Pablo Feijoo, llegó este jueves y se puso manos a la obra el viernes pensando en el Madrid Rugby 7s, fechado durante los dos últimos fines de semana de febrero. Para la concentración, el seleccionador ha reclamado la presencia de 19 jugadores en Almería, intentando no cortar la evolución de un grupo, llamado a dar alegrías, por el retraso en la vuelta de las HSBC World Rugby Sevens Series. La página de la FER destacó los días pasados el regreso de Manu Sainz-Trápaga, tras no poder estar presente en la última concentración. Finalizó puntualizando que, “la lista se asemeja bastante a las que viene confeccionando Pablo Feijoo, con las relativas novedades de Xabier Martín y Aratz de Goicoechea”.