URA, ante otra final frente a CAR Coanda Sevilla

Una victoria con bonus este domingo, en el reencuentro con la afición cruzada a partir de las 12.00 horas, solo dejaría un rival por atrás con opción a auparse entre los tres primeros. En todo caso, incluso podría llegar a ser matemática la ansiada clasificación para disputar el playoff por el ascenso. Ese rival es Jaén y de ese pulso parece haberse escapado el que anda un puesto y cuatro puntos por delante de Unión Rugby Almería Playcar, Ingenieros Industriales, si bien de igual modo está ‘a tiro’ de los jienenses. Aun mucho por decidirse en medio del embrollo por la falta de fechas para jugar los partidos aplazados por COVID, el Grupo C de División de Honor B busca ventanas de calendario para ser justo.

Lo mejor para los unionistas es que pueden usar el ‘retrovisor’ porque, a pesar de no haber jugado desde hace 35 días, cuando vencieron un partido crucial a CR Málaga – La Magdalena, siguen estando en la tercera plaza de la tabla, lo que significa que el trabajo realizado hasta que el virus se hizo protagonista fue excelente. Dependen de si mismos, eso no ha cambiado durante ese tiempo, y además el colchón mullido partido a partido les deja en situación de ‘confianza’, al no verse adelantados salvo por Industriales, algo que se entendía posible. A Jaén Rugby se le puede otorgar el papel de ‘tapado’, ya que desde la séptima plaza que ocupa actualmente puede emerger hacia los puestos de promoción.

En cuanto al rival de este domingo, jornada 11, la última con la ‘boca chica’, ya que restarán dos encuentros más recuperados, es un CAR Coanda Sevilla de gran fortaleza y capacidad, que llega al Juan Rojas cuarto y al que no le queda ningún cartucho para jugar promoción. Si vence en Almería es cierto que se va a meter tercero, pero habrá acabado la primera fase para él y no podrá sumar ya nada más, mientras que los demás equipos sí, con varios cruces directos de unos con otros de los posibles candidatos finales a la zona alta. Y es que solo Pozuelo y el XV sevillano han podido completar en tiempo sus compromisos, y jugar entre ellos precisamente fue lo que hicieron la semana pasada.