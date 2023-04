URA gana en Zaragoza (17-35) pero no podrá ascender

De sufrir muchísimo, a brillar como pocas veces hasta ahora en esta fase. URA se vio sometido atrás durante gran parte de la primera mitad, sabiendo resistir para no verse muy castigado en el marcador, y leyó su oportunidad en el momento justo. En la recta final antes del descanso se zafó de la presión zaragozana y pudo irse al descanso con el vuelco en el tanteo. No le importó rozarlo y no conseguirlo, porque en la segunda parte brilló, se gustó, disfrutó y fue dueño absoluto del juego. Su rival puso todo lo que tenía en el primer tramo y después lo pagó, falto de fuelle físico tras un ritmo altísimo y vertiginoso. Faltó un ensayo más, o sobre uno en contra, para el bonus ofensivo.

Patada inicial de URA ganada y con presión de entrada desde el primer minuto. Así se dio comienzo al encuentro en el bonito Pinares de Venecia. De una melé a otra melé, metidos en 22, se sacó un golpe de castigo a palos para que Lea subiera el 0-3. Iba a ser un partido muy duro, y lo demostró de seguido Fénix Zaragoza con presencia en el campo cruzado y una rápida respuesta en ensayo. La delantera percutió duro, se abrió el balón y se entró por la derecha. Insistió el XV maño, y a partir de melé consiguió la ruptura de la cortina con Eschenbach, su apertura, para meterse en cinco metros para defensa de URA. De touche a maul y más presión, el cuadro local atosigó muy arriba.

Los unionistas tuvieron que fajarse mucho atrás y buscaron salir, pero en el intento se concedió un golpe que Eschenbach, pese al viento, introdujo en palos para el 10-3 tras una larga interrupción por lesión local. Respondió de seguido Lea con otra patada para un tanteo apretado (10-6). En todo caso, le faltaba tranquilidad a un URA que apenas tuvo posesión frente a una marcha física más de Fénix. Muy incómodos los cruzados, fallaron también en touche abonándose al sufrimiento. De una muy mal ejecutada salió el segundo ensayo local, jugando a mano y entrando con facilidad junto a los palos. El primer cuarto de partido dejó claro que se necesitaba mucho más.

Agresivo en el ruck, Fénix insistía en forzar a URA, impreciso y con pérdidas, forzadas por la presión local, metido en su parcela y sin proyección alguna en ataque. Touche parcial repetida, se insistía una y otra vez en sufrir, sometidos al desgaste defensivo dentro de 22 propia. Todo intento de correr era en vano hasta le media hora, con Fede por fin rompiendo y con touche cerca de su 22. Se montó el maul, avanzando muchos metros hasta la misma raya, con balón abierto a Juanse Raffaini y ensayo bajo palos. Se había sufrido mucho, pero se seguía dentro del partido (17-13). Quedaba cerrar la primera mitad y saber si la alta intensidad zaragozana continuaría en la segunda.

Pero antes del descanso URA tuvo la necesaria posesión y paciencia, metiendo a su rival en su campo jugando para adelantarse. Se entró en zona de marca con la calidad de Rivero, pero se señaló no depositado y se volvió a la carga. Se robó una melé, con fuga por la izquierda, pero el señor Susperregi paró la jugada por sendas amarillas al 3 de cada equipo. Con tiempo cumplido los unionistas tuvieron la última melé, como casi siempre derrumbada, y un golpe a palos que lamentablemente dio en el travesaño. La mala fortuna privó de un vuelco del marcador a favor almeriense, tanto con el ensayo esfumado como con la patada despedida, pero el cambio de sensaciones sí estaba.

La segunda mitad vio de inicio a un URA más dominador, controlando el juego y con el oval en posesión, acumulando minutos en terreno contrario. Buscó el ensayo con buen repertorio de variantes, mermado por una amarilla a Emilio Arias, pero con todo dando continuidad a su paso al frente. Era demasiado como para irse de vacío, y por fin, una melé en cinco metros dio el premio del segundo try, materializado por Lamboblia. Lea Rivero hizo una magistral transformación para el 17-20, impensable durante los largos minutos en los que el equipo tuvo que sufrir. A la patada de vuelta los cruzados dieron un rendimiento magnífico, touche en 22 a maul y de nuevo ‘casi ensayo’ bajo palos.

Un balón retenido lo impidió, pero se quería aprovechar la dinámica dominadora que se tenía, robando una touche, percutiendo por delantera y haciendo un excelente try con juego rápido a mano. Raffaini repitió y Lea Rivero completó el trabajo para el 17-25 con el que se entró en el último cuarto del encuentro. URA en ese momento ya era una máquina centrada en sentenciar, eligiendo jugar a touche un golpe claro a palos y así continuar con la presión. Se montó otro maul, poco efectivo, pero se robó el balón y castigó al rival hasta que Rivero tiró a palos un golpe cercano para abrir más brecha (17-28). El partido aun en el aire, pese al claro dominio cruzado, pedía concentración.

La superioridad dio de si otra indisciplina local, con golpe que se tiró a palos sin suerte para mantener todavía la incertidumbre a falta de diez minutos. Solo URA podía ser el que se complicase el triunfo, gustándose en su juego a mano. Otro golpe en el 70 no le dio más renta, con el viento jugando una mala pasada, ocasiones malogradas que se pudieron lamentar a no ser por la brillantez del despliegue técnico cruzado, autor de otro ensayo excelente en el minuto 71, colectivo, con infinidad de pases hasta que fue Rosales el ejecutor (17-35). La recta final contaba con una última intentona del equipo local, visto lo visto, y se fajó muy el equipo almeriense. A seis del cuarto, imposible ir a playoff, pero de nuevo temporada para celebrar, conscientes de las limitaciones.