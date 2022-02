URA inicia la fase de ascenso ante CAU Valencia

Espectacular último entrenamiento de Unión Rugby Almería Playcar antes de la llegada de CAU Valencia, un histórico con muchas experiencias acumuladas en fases de ascenso, al Juan Rojas. Enorme rival, muy fuerte en conjunto y con grandes individualidades, es la puerta de entrada a una competición que no se ha vivido nunca. Sí, se jugó la fase de ascenso la temporada pasada, pero con un formato muy diferente, a solo un partido y además como visitante. Cierto es que llegar de nuevo a tener la opción de luchar por el ascenso supone toda una confirmación, pero además en esta segunda oportunidad no va todo a una sola carta, sino que premia la regularidad que se tenga en ocho partidos.

No es decisivo el resultado, como es lógico por todo lo que queda por delante, pero sacar los partidos de casa en una competición en la que hay cuatro local y cuatro visitante obviamente es andar mucho. De ello es consciente el plantel de URA Playcar, que ha regalado a su entrenador una confianza máxima en todo el grupo de jugadores. Hernán Quirelli ‘Falu’ así lo reconoce a pocas horas del primer duelo del Grupo Élite: “Los chicos están súper motivados, llegan muy, muy centrados y con muchas ganas de empezar; estoy muy contento con ellos y con la semana de trabajo, tengo confianza con la actitud de todos, y de aquí en adelante, a vivir ocho finales seguidas y no renunciar a nada”.

Respecto a CAU Valencia, se ha estudiado al detalle: “Ya hemos visto muchas cosas de ellos, que forman un equipo que será muy duro, con individualidades; por algo está ahí, y es además un club con historia, que ha jugado muchísimas fases de ascenso, pero nada nuevo que no sepamos”. El técnico insiste en que “va a ser durísimo” y en que “confiamos muchísimo en nosotros”, añade, “en jugar en casa, en la motivación que da eso, y ojalá que con muchísimo público, que es algo que nos de un plus”. En esa idea abunda el hispano-argentino: “Eso sería muy importante, que sea una fiesta, porque queremos disfrutar, ser conscientes de que esto no sabemos si se repetirá alguna vez más”.

Con ello ‘Falu’ pone en valor el recorrido trazado hasta el momento: “No es fácil llegar hasta donde hemos llegado y no queremos dejar de disfrutar; no hay que decir mucho más que no sea ‘venid a animar el domingo y a ver un gran partido de rugby”. Delante, un CAU Valencia que entra en el Grupo Élite como lo URA, en la tercera plaza de su grupo, el B. Ha sumado 9 victorias, una de ellas por un aplazamiento que no pudo jugarse, y solo ha perdido dos veces, habiendo hecho 44 ensayos (41 en realidad) y encajado 24. Sus 40 puntos, con 3 bonus más uno, le han distanciado en dos de Fénix CR Zaragoza, cuarto y fuera de la fase de ascenso, y lo han dejado a dos de Sant Cugat y a seis de L’Hospitalet.