URA, a dar la sorpresa en casa de Liceo Francés

Las calculadoras pueden acabar el fin de semana habiendo hecho las cuentas correctas para URA. A una sola victoria de su tope histórico en la categoría, ya que atesora siete y el récord se sitúa en ocho, y sabiendo que después, pase lo que pase, va a seguir dependiendo de sí mismo y de su Juan Rojas para lograr la permanencia, se vive el claro ejemplo de que no hay nada que perder y sí mucho que ganar en el Ramón Urtubi. En ese histórico emplazamiento siempre se ha resistido la victoria, pero Liceo ha sido un rival al que tradicionalmente se le ha jugado bien. Tras la jornada de descanso, que llegó como agua de mayo en pleno mes de febrero, este domingo desde las 11.30 horas habrá batalla y nadie va a rehuir de la misma, dejándose todo en el campo, como siempre.

Es posible que por primera vez en la historia el Canoe vaya con los cruzados, ya que si son capaces de dar la sorpresa podría haber cambio en la segunda posición de la tabla. Lo perfecto de esa hipótesis, además del propio triunfo, es que significará que CRC habrá ganado a Cisneros Z, próximo visitante del Juan Rojas para poner la puntilla. Descenso y promoción de ascenso se mezclan en una jornada propicia en la que además los otros dos adversarios de detrás de URA se miden entre si en un fundamental choque Olímpico-Alcobendas B. Si se mira a lo inmediatamente por arriba, Extremadura visita un Jaén con la tarea hecha, pero que querrá afianzar su cuarta plaza, que es la que persigue Arquitectura, quien a su vez recibe a otro que está a tiro cruzado como es el Ingenieros Industriales, si bien ese choque es de más complicada predicción.

Así las cosas, Unión Rugby Almería se presenta ante una ocasión que podría ser de oro en la temporada de máxima igualdad de todas las que ha disputado en la División de Honor B, pero si perdiese no estará absolutamente nada peor que antes de comenzarla. La baza de cartas hay que jugarla, y los unionistas la llevan buena por méritos propios, con el solo debe de que la permanencia ya estaría aquí a poco que hubiesen explotado un poco mejor la consecución de más puntos bonus. De hecho, los dos equipos que lo preceden en la tabla de la clasificación, Extremadura e Ingenieros, han ganado un partido menos, y nada menos que el quinto, Arquitectura, ha vencido los mismos siete pero su puesto es cuatro por delante de Unión Rugby Almería.

El técnico Nacho Pastor ha advertido que toca enfrentarse “a un gran rival que va segundo por méritos propios, que es verdad que en las últimas jornadas su juego quizá no está marcando las diferencias con respecto a otros rivales pero aun así sigue siendo un equipo con toda la artillería, jugando por la parte alta de la tabla, y que tiene mucho en el aire para poder llegar a la promoción por el ascenso con la mejor colocación posible en la clasificación de cara a los rivales de los otros grupos”. Por parte de URA, “el partido es complicado porque lo que está en juego es la vida, quedan cuatro finales, las que estamos jugando desde antes de Navidad, pero es cierto que todos los puntos que se escaparon al principio de temporada hay que sacarlos ahora, y este Grupo C es complicado la permanencia en relación a los otros grupos”.

En relación a ello, “está clara la puntuación de los que van en cola de la tabla y que es verdad que no somos los peor colocados, pero en un par de partidos sin buenos resultados nos podemos ver en otra situación, y es cierto que equipos como Alcobendas o Cisneros no son ninguna garantía al contar con equipos en División de Honor, teniendo claro que sus intenciones no estará lo de jugar en liga regional”, ha manifestado el técnico cruzado. A su vez, están las propias armas de un Unión Rugby Almería mucho más repuesto de cara a este tramo final de un mes de competición: “Hemos recuperado hombres, el descanso nos ha venido espectacular, puesto que los golpeados y los lesionados ya están, y por otro lado la falta de disciplina nos ha conllevado tener baja por sanción”.

En todo caso “el equipo viene con muchas ganas y va a ir a Madrid a sacar el máximo número de puntos posible sin renunciar a lo que puede ser una victoria frente a un gran rival”. Para la recta final de la liga, Nacho Pastor ha transmitido que “todos están con muchas ganas e ilusión, muy motivados, en una posición muy buena para poder cumplir el objetivo, cerca de conseguirlo y dependiendo de nosotros mismos”. La confianza es total: “Los chicos están motivados, como el cuerpo técnico también está motivado; el espíritu y el ambiente que respira el club es que nos queda un último esfuerzo y que vamos a empujar todos para llevarlo a buen puerto”.

El calendario marca que se visita a Liceo Francés para después recibir puede que a un reforzado Cisneros Z en la jornada 20, un día 3 de marzo que podría ser histórico. El siguiente fin de semana se visita a Trocadero en Marbella en un derbi andaluz siempre intenso, si bien los costasoleños hipotéticamente no tendrán nada en juego en esa penúltima jornada. La liga se cerrará en casa en lo que se espera que sea una fiesta, o la más dura batalla, frente a Olímpico.