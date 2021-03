URA sostiene el liderato con una remontada épica (34-35)

Nunca hay rendición. Jamás se dobla la rodilla. Unión Rugby Almería levanta un 34-21 en contra en el último cuarto de hora de su partido frente a Ingenieros Industriales Las Rozas para seguir siendo el líder del Grupo C y tener en su mano alzarse con un título antes jamás soñado. Ser ‘campeón’ no supone otra cosa que lo que ya se tiene, como es jugar el playoff por el ascenso a División de Honor, si bien supuestamente facilitaría un cruce más ‘asequible, si es que hay algo así a partir de ahora. Pero finalizar en esa primera plaza la fase regular sería ensanchar aun más la historia de oro que puro que se ha escrito esta temporada y una justa recompensa a los esfuerzos del club, de toda la plantilla y del cuerpo técnico. Pozuelo Rugby Unión apretará con todo para llegar en el sitio que ahora ocupan los cruzados, buscando otro punto bonus más ante Málaga, que todavía no tiene asegurada la tercera plaza, cuatros sobre Industriales, ni ser uno de los dos mejores terceros, porque las dos condiciones son obligadas.

Por ahora ha igualado a los unionistas a 34 puntos, con delantera almeriense todavía en la tabla clasificatoria. Así, URA Playcar depende de si mismo y todo parece, sin una menor duda sobre ello, por el último encuentro contra Jaén. Eso sí, lo mismo que este domingo se le ha hecho ‘un favor’ a Málaga venciendo a los roceños, podría pasar que se devolviera por parte malagueña el fin de semana del 11 de abril. Por ahora, lo que toca es descansar, que falta hace al grupo, y sacar orgullo por un triunfo épico, el que supone el décimo cuarto de la temporada, tercero de la segunda fase. Y es que sí que hay motivos para sacar pecho, una vez que se tuvo que sacar todo el tesón para obrar la remontada.